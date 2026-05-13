SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti aprovou o possível retorno de José Mourinho ao Real Madrid. O português é o principal cotado para assumir o time merengue na próxima temporada.

Se voltar ao Real Madrid, eu realmente ficaria muito feliz por ele. Pode fazer um trabalho fantástico, como fez em todos os clubes por onde passou. Carlo Ancelotti, ao The Athletic

O italiano também contou qual foi sua estratégia para lidar com um elenco estrelado durante suas duas passagens pelo Real. O treinador foi tricampeão da Champions e bicampeão do Espanhol pelo time merengue.

Eu tentei ter um relacionamento com a pessoa e não com o jogador. Você é só uma pessoa que joga futebol. Isso está claro para mim.

Ancelotti afirmou que o time merengue precisa repor a "velha geração". "O ambiente da equipe vinha desses jogadores, que tinham mais caráter, personalidade e liderança. O Real Madrid precisa de tempo para reconstruir esse ambiente que deu tanto sucesso ao clube", disse.

O Real Madrid encara uma crise após uma temporada sem títulos, que teve até briga no vestiário. Valderde e Tchouaméni se estranharam, e o uruguaio acabou com um traumatismo craniano. Os dois atletas foram punidos.

O time encara o Oviedo, nesta quinta-feira (14), às 16h30 (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. O Real apenas cumpre tabela, já que o Barcelona se sagrou campeão no último fim de semana.