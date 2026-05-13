SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians negocia com o New York City, dos Estados Unidos, uma dívida referente ao não pagamento pelos empréstimos do atacante Talles Magno entre o segundo semestre de 2024 e o fim do ano passado.

O UOL apurou que a diretoria corintiana mantém conversas com representantes do Grupo City para evitar que a pendência seja levada à Fifa e gere risco de transfer ban ?punição que impede o registro de novos jogadores.

Os valores envolvidos giram em torno de R$ 12 milhões. O Corinthians deve 1,5 milhão de dólares (R$ 7,37 milhões, na cotação atual) pelo não exercício da opção de compra do atacante, além de outros 850 mil dólares (R$ 4,1 milhões) relacionados à renovação do empréstimo, em agosto de 2025. As cifras ainda podem ser acrescidas de juros e correção monetária.

O Timão busca alinhar valores e formas de pagamento para evitar desgastes na relação com o New York City e facilitar um possível acordo.

TALLERES E MIDTJYLLAND SÃO PRIORIDADES

Apesar da negociação em andamento com o Grupo City, essa não é a principal preocupação da diretoria neste momento. O Corinthians prioriza resolver as pendências com Talleres, da Argentina, e Midtjylland, da Dinamarca, casos que já podem resultar em transfer ban.

A situação mais delicada envolve o Talleres, que cobra valores referentes à contratação do meia Rodrigo Garro, no início de 2024. Na última rodada de negociações, o Corinthians conseguiu reduzir a dívida de R$ 48 milhões para cerca de R$ 40 milhões.

Internamente, a negociação é considerada avançada, restando apenas detalhes burocráticos para a conclusão do acordo. Ainda assim, o Talleres deu um ultimato ao Corinthians há duas semanas para quitar a pendência, o que não ocorreu. O clube argentino chegou a ampliar o prazo, para semana passada, mas a operação seguiu sem desfecho.

Já o débito com o Midtjylland é de R$ 6,2 milhões pela terceira e última parcela da contratação do volante Charles, realizada no segundo semestre de 2024. O valor ainda conta com multa e juros de 12% ao ano.

O Corinthians foi condenado em última instância pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) no último dia 31 de março e tem até o fim desta semana para quitar a dívida e evitar um novo transfer ban.

Na visão da diretoria corintiana, a resolução da pendência com o Talleres, que envolve valores mais elevados, deve aliviar o cenário financeiro do clube. A expectativa é que, a partir disso, o Corinthians consiga encaminhar as demais dívidas, consideradas de menor impacto financeiro.

CLUBE ACUMULA OUTRAS PENDÊNCIAS

Além desses casos, o Corinthians acumula outras dívidas relacionadas a contratações recentes.

As pendências com Athletico-PR, pela contratação de Alex Santana, e Cuiabá, pela chegada de Raniele, estão concentradas em um acordo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

Em abril, o Tokushima Vortis, do Japão, acionou o Corinthians na Fifa por uma dívida de R$ 2,8 milhões referente ao atraso no pagamento de uma parcela da contratação do zagueiro Cacá, atualmente emprestado ao Vitória.

O clube também deve 1,5 milhão de dólares (R$ 7,37 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez, que deixou o Corinthians no início deste ano. Neste caso, o Corinthians foi condenado pela Fifa em setembro do ano passado, mas recorreu ao CAS e aguarda a decisão em última instância.