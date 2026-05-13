BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal criou um grupo para investigar casos de manipulação de resultados esportivos, fraudes em apostas e combater as bets ilegais, de acordo com boletim interno da corporação.

Lançado às vésperas da Copa do Mundo, o setor funcionará por pelo menos um ano e terá também como responsabilidade apurar a corrupção de agentes esportivos, lavagem de dinheiro e crimes financeiros, além de elaborar relatórios de inteligência.

O grupo foi instituído em meio a uma ofensiva do governo Lula (PT) contra o mercado de apostas esportivas, com ameaças de elevar a taxação sobre as bets. O Desenrola 2.0, programa de renegociação de dívidas, vetou que os participantes apostem por 12 meses.

O setor tem reagido a esse discurso defendendo que o principal problema é o mercado ilegal, que não paga impostos e é usado para lavagem de dinheiro e outros crimes. O aumento da tributação e o veto a CPFs que renegociarem dívidas pelo Desenrola, afirmam as empresas, elevará a fatia das apostas destinadas a empresas sem regulação e controle.

A Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da PF criou o grupo após diálogo com os Ministérios da Fazenda, do Esporte e da Justiça e Segurança Pública. A "Base Apostas" será composta por no mínimo um delegado da PF, um escrivão e três policiais analistas, sendo que um desses atuará como gerente operacional.

A criação do grupo foi oficializada nesta terça-feira (12), por meio de publicação no boletim interno da PF, e faz parte da Política Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Manipulação de Resultados Esportivos, coordenada pelo Ministério do Esporte. O prazo de atividade será de um ano, prorrogável caso a unidade entenda que seja necessário.

De acordo com o ato de criação, o grupo terá como foco crimes relacionados à manipulação de competições esportivas, exploração ilícita ou fraudulenta de apostas de quota fixa, lavagem de dinheiro, corrupção privada, estelionato, associação criminosa e demais delitos correlacionados.

A unidade buscará a identificação e responsabilização de lideranças, intermediários, financiadores, apostadores estratégicos, agentes esportivos e demais integrantes de alto valor estratégico deste mercado e a recuperação de ativos, com descapitalização de organizações criminosas por meio de apreensão e sequestro de bens.

A investigação ainda terá como objetivos atuar contra crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens e a cooperação policial internacional e articulação com órgãos reguladores, entidades esportivas e operadores legalmente autorizados.