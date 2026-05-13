RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol decidiu punir o Independiente Medellín, da Colômbia, após a confusão no início do jogo contra o Flamengo, pela fase de grupos da Libertadores, na última quinta-feira (7). O clube jogará com portões fechados.

A equipe de Medellín não poderá ter torcedores nas arquibancadas pelo restante da fase de grupos. A decisão foi publicada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo UOL. A medida é provisória e terá duração de 60 dias corridos.

A sanção valerá para jogos dentro e fora de casa. A decisão foi tomada com base no artigo 53 do Código Disciplinar da Conmebol.

Decide suspender provisoriamente a entrada de torcedores nos próximos jogos disputados pelo Club Deportivo Independiente Medellín como mandante e visitante. Em consequência, a equipe jogará sem torcida nas partidas das competições organizadas pela CONMEBOL que vier a disputar. Decisão da Conmebol

Um procedimento disciplinar foi aberto nesta segunda-feira (12) para apurar o ocorrido. Os clubes têm até o dia 19 de maio para apresentarem suas defesas.

RELEMBRE A CONFUSÃO

No primeiro minuto de jogo, a principal organizada do Independiente Medellín arrancou as grandes que separam a arquibancada do campo, atrás do gol de Rossi. A polícia teve que conter a situação e, após a confusão, o jogo foi cancelado por falta de segurança no estádio.

Alguns fogos atingiram o setor onde estavam jornalistas. Um deles caiu em uma mochila da ESPN, do Brasil, e o item pegou fogo, mas ninguém se feriu.

Fogueiras foram acessas na arquibancada. Além disto, assentos foram arremessados em cima de policiais, que se protegiam com escudos.

Aos cinco minutos a arbitragem autorizou que as equipes deixassem o gramado e retornassem aos vestiários. Os jogadores rubro-negros se mostravam surpresos e perguntavam aos atletas do Medellín a motivação dos atos.

A partida foi oficialmente cancelada cerca de 1h15 após a paralisação. Em suas redes sociais, a Conmebol comunicou a decisão.

No último dia 5, autoridades haviam sugerido a realização da partida com portões fechados em reunião de segurança. Porém, segundo o próprio Independiente Medellín em nota oficial, o clube recusou a proposta alegando compromissos comerciais.