RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A maratonista etíope Yebrgual Melese morreu aos 36 anos, após sentir-se mal durante um treino.

O anúncio foi feito pela Federação Etíope de Atletismo. De acordo com informações da mídia local, ela sofreu uma emergência médica e foi levada a um hospital, mas não resistiu.

Yebrgual Melese se preparava para participar na maratona de Ottawa, no Canadá. A competição será realizada no próximo dia 24.

"A corredora de longa distância Yebrgual Melese faleceu de forma repentina esta manhã numa sessão regular de treino. A Federação Etíope de Atletismo expressa o seu profundo pesar pela repentina morte da heroica atleta e envia condolências à sua família, amigos e fãs", diz trecho do comunicado.

Melese tinha conquistas importantes no currículo. Ela foi segunda colocada na maratona de Chicago ?uma das sete mais importantes do mundo?, e venceu as maratonas de Houston, Xangai e Praga, além das meias-maratonas de Paris, duas vezes, e Lisboa.