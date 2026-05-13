SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O boxeador colombiano Yeiner Andres Gomez Sandoval foi encontrado morto e desmembrado no rio Magdalena, próximo à cidade de Barranquilla, na Colômbia, na última segunda-feira (11). O corpo foi localizado por pescadores um dia após o atleta perder sua primeira luta profissional.

A mãe de Yeiner identificou o corpo pelas tatuagens características. Entre elas, uma cobra no torso, a cabeça de um dragão no ombro, o nome do irmão Cristian no pescoço e um coração no peito, segundo publicações locais.

Partes do corpo, incluindo membros e a cabeça, estavam ausentes. As buscas continuam na região em que o boxeador foi encontrado.

Yeiner perdeu sua primeira luta profissional no domingo (10). O combate peso supergalo contra Leider Galvis foi a luta principal do evento WBA Future Champions Colombia, realizado na academia Cuadrilátero, em Barranquilla. Yeiner tinha seis vitórias no cartel, cinco por nocaute, mas perdeu por decisão unânime dos juízes.

O boxeador foi visto pela última vez no domingo à tarde. Após a luta, Yeiner passou um tempo com a mãe e a filha antes de sair de casa, no bairro Carrizal, em Barranquilla. O telefone foi desligado na mesma noite, levando familiares a registrarem o desaparecimento.

INVESTIGAÇÃO SOBRE O ASSASSINATO

O treinador Miguel Angel Guzman afirmou desconhecer ameaças ou problemas pessoais. Em declaração à imprensa local, Guzman disse não ter conhecimento de qualquer situação que pudesse explicar o assassinato.

Investigadores reconstroem as últimas horas de Yeiner. A polícia examina se o crime tem relação com conflitos pessoais ou profissionais. Yeiner era considerado uma promessa do boxe colombiano, com carreira amadora de destaque antes de virar profissional.