(UOL/FOLHAPRESS) - O queniano Sabastian Sawe, recordista mundial da maratona, confirmou nesta quarta-feira (13) que irá disputar a Maratona de Berlim, em 27 de setembro. O atleta tentará o bicampeonato e bater novamente o recorde.

Em abril, na Maratona de Londres, Sawe bateu o recorde mundial dos 42.195m, baixando da marca de duas horas. Ele foi o primeiro atleta a conseguir o feito, fazendo o tempo de 1h59min30s.

Ano passado, ele foi campeão da Maratona de Berlim com ritmo para quebra de recorde. O atleta contou com ajuda de ''coelhos'' e manteve pace para bater o recorde mundial ano passado, mas tirou o pé devido à alta temperatura na capital alemã e completou com o tempo de 2h02m16s.

O percurso da maratona alemã é considerado um dos mais rápidos do mundo. A corrida berlinense tem esta fama por ter sido o palco de nove recordes mundiais registrados entre 1998 e 2022. A última foi com Eliud Kipchoge, com o tempo de 2h01m09s.

Sawe promete correr o ''mais rápido que puder''. O queniano postou o anúncio de sua participação nas redes sociais e afirmou estar honrado com o convite, projetando mais uma quebra de recorde.

Após minha vitória em Londres e meu tempo abaixo de duas horas, só posso dizer que, como sempre, me prepararei o melhor possível, irei a Berlim para honrar este grande evento e a organização que me convidou, e tentarei correr o melhor e o mais rápido que puder.Sabastian Sawe

A Maratona de Berlim é uma das sete Majors do calendário. As Majors são as maratonas de maior prestígio do atletismo, sendo um grupo formado pelas provas de Tóquio, Boston, Londres, Berlim, Sydney, Chicago e Nova York.