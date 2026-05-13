(UOL/FOLHAPRESS) - A governadora de Nova York, Kathy Hochul, anunciou nesta quarta (13) que irá liberar ônibus escolares para transportar torcedores para o MetLife Stadium. O transporte custará U$S 20 (R$ 98) para cada torcedor.

A governadora anunciou que permitirá o uso de ônibus escolares para o transporte de torcedores do Port Authority Bus Terminal até o estádio do NY Giants. Com isso, o contingente de ônibus passa de 10 mil para 12 mil, em três jogos, e 18 mil em cinco. A medida custará U$S 6 milhões (R$ 29,5 milhões) ao governo.

O preço das viagens também mudou, caindo de U$S 80 (R$ 393) para U$S 20. O custo das passagens, seja de trem ou ônibus, foi alvo de muitas críticas por serem caras para os torcedores, sendo considerado alto também por moradores da cidade. Os espectadores que pagaram o preço antigo podem pedir reembolso.

Chegar à Copa do Mundo deve ser o mais acessível possível. É por isso que estamos reduzindo o preço de ida e volta dos ingressos de ônibus para os jogos da Copa do Mundo de US$ 80 para US$ 20. E como os nova-iorquinos estão ajudando a sediar o mundo, 20% desses ingressos serão reservados exclusivamente para elesKathy Hochul, em post no X

nesta terça-feira (12) à noite, o preço do trem também sofreu alterações. Responsabilidade da NJ Transit, de Nova Jersey, a viagem de trem de NY até o estádio iria custar U$S 150 (R$ 737) e baixou para U$S 98 (R$ 482), ainda longe dos U$S 12,90 (R$ 64) habituais.

O acesso via transporte público está sendo procurado pelos torcedores a fim de evitar o alto custo de estacionamento perto do MetLife. A arena dos Giants não é acessível a pé e as vagas para estacionar ao redor estão saindo por U$$ 225 (R$1.105).

O aumento de preços está sendo um problema em outras sedes, como Boston. Em Massachusets, o preço da passagem do trem entre a capital e Foxborough, onde fica o estádio do New England Patriots, é de U$S 80.

O MetLife receberá oito partidas do torneio, inclusive a final. Esse será o estádio mais utilizado na Copa, sendo o único a receber oito partidas. O local será palco da estreia do Brasil contra o Marrocos, dia 13/6, às 19h.