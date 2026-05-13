(UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Crystal Palace nesta quarta (13) por 3 a 0, gols de Semenyo, Marmoush e Savinho, em jogo atrasado da 31ª rodada no Etihad Stadium, e segue na briga pelo título da Premier League.

O City vai a 77 pontos contra 79 do Arsenal, agora com os dois times tendo o mesmo número de jogos. O time de Londres segue com vantagem, mas, no caso de um tropeço seguido de uma vitória do Manchester, a liderança passa a ser dos citizens, que têm saldo de gols maior.

O Crystal Palace assustou no primeiro lance do jogo, mas depois o que se viu foi um domínio do Manchester City. No primeiro ataque do jogo, Mateta exigiu grande defesa de Donnaruma em cima da linha, em lance anulado por impedimento. Depois, o Palace não ofereceu grandes riscos.

Guardiola mexeu no time e começou com Haaland, Charki e Doku no banco. O substituto do norueguês foi o egípcio Omar Marmoush, que fez um bom jogo e ainda foi o autor do segundo gol.

O City marcou o primeiro aos 31 com Semenyo. O ganês recebeu um lindo passe de calcanhar de Foden para abrir o placar. Os dois devem representar suas seleções e se enfrentar na Copa do Mundo, já que Gana e Inglaterra estão no mesmo grupo.

Sem chances de ser convocado, Savinho ficou os 90 minutos em campo e marcou aos 38 do segundo tempo. Fora da Copa, o meia que não apareceu na pré-lista de Ancelotti fez o seu primeiro gol nesta edição do campeonato.

O próximo jogo do City é neste sábado contra o Chelsea pela final da Copa da Inglaterra. O time volta a jogar pela Premier League no dia 19/5 contra o Bournemouth, time de Rayan e que briga por uma vaga na Champions.

O próximo jogo do Palace é contra o Brentford, no próximo domingo. No dia 27, o time disputa a final da Conference League contra o Rayo Vallecano.

PRINCIPAIS LANCES

Susto no primeiro minuto. Pino lançou a bola do meio-campo para Johnson, e ele tocou de lado na área para Mateta concluir. Donnarumma defendeu em cima da linha, mas a jogada já não valia, pois foi marcado impedimento de Johnson.

Ait-Nouri manda pra fora. Aos 19, o argelino tabelou com Foden e depois invadiu a área chutando forte para o gol, mas a bola acabou na rede pelo lado de fora.

Semenyo abre o placar para o Manchester City. Com 31 minutos, Foden dominou na intermediária e tocou de calcanhar para o atacante de Gana bater no canto esquerdo e fazer 1 a 0.

Marmoush amplia a vantagem. Aos 39, Ait Nouri fez belo lançamento na área para Foden, o inglês deu uma triscada na bola e ela sobrou para Marmoush, e o substituto de Haaland dominou e bateu para deixar o marcador em 2 a 0.

Henderson evita o terceiro. Três minutos após o gol, Foden lançou a bola na área direto na cabeça de Gvardiol, que testou para o gol e o goleiro do Palace se esticou para fazer a defesa.

Savinho desencanta e faz o terceiro. Com 38 minutos do segundo tempo, Cherki, que entrou no meio do jogo, carregou pela direita e tocou para o brasileiro na área. O jogador revelado pelo Atlético-MG tocou na saída do goleiro e fechou a conta.