SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain chegou na noite europeia de quarta-feira (13) a seu 14º título do Campeonato Francês. A equipe dirigida por Luis Enrique derrotou o Lens por 2 a 0, no estádio Félix-Bollaert, em Lens, e assegurou o troféu da temporada 2025/26 com uma rodada de antecedência.

Os gols que definiu a partida foram marcados por Kvaratskhelia, aos 29 minutos do primeiro tempo, e Mbaye, aos 48 do segundo tempo. A formação parisiense atingiu 76 pontos, contra 67 do vice-líder, o próprio Lens.

O PSG vai fechar sua campanha no Francês no domingo (17), em duelo com o Paris FC, já com a cabeça na decisão europeia. Atual campeão, o time vai defender a taça no dia 30 de maio, na Puskás Arena, em Budapeste, contra o Arsenal.

Dentro da França, o domínio tem sido amplo. Comprado em 2011 por uma subsidiária do fundo soberano do Qatar, o clube venceu 12 das últimas 14 edições da liga nacional. O título de 2025/26 é o quinto consecutivo.

A conquista já estava muito bem encaminhada, com seis pontos de vantagem. Para manter as chances matemáticas e chegar vivo à última rodada, o Lens precisava vencer. E fez um bom jogo, mas não conseguiu marcar.

O goleiro Safonov viveu grande jornada e contou com a ajuda da trave para manter sua meta imaculada. O PSG, dessa maneira, alcançou seu quarto troféu na temporada. Antes, havia vencido a Supercopa da Europa, a Supercopa da França e a Copa Intercontinental.

Já o Lens -que, independentemente dos resultados da última rodada do Francês, será o vice-campeão-, ainda disputará uma taça. No dia 22, decidirá a Copa da França contra o Nice, no Stade de France, em Saint-Denis. Nessa competição, o Paris Saint-Germain caiu na segunda rodada, eliminado pelo Paris FC.