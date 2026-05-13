SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil logo no primeiro confronto de que participou na edição 2026. Após uma vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Morumbi, a equipe perdeu por 3 a 1 para o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com um gol sofrido aos 49 minutos do segundo tempo.

O resultado amplia a crise no clube tricolor e a pressão sobre o técnico Roger Machado. Após a derrota por 3 a 2 para o rival Corinthians, no último domingo (11), vazou um áudio no qual o presidente Harry Massis Júnior dizia que não demitia o treinador por falta de dinheiro para pagar a multa rescisória e contratar um substituto.

O time, então, acumulou seu quinto jogo seguido sem vitória. O placar estava zerado até o fim do primeiro tempo, algo que favorecia a formação paulista. Aí, Ferreirinha, que tinha acabado de substituir o lesionado Luciano, acertou o zagueiro Rodrigo Sam pelas costas e recebeu o cartão vermelho.

Com um a mais, o Juventude partiu em busca do resultado e marcou em dois cabeceios: com Gabriel Pinheiro, aos 20 minutos da etapa final, e Marcos Paulo, aos 26. Tapia chegou a empatar, também de cabeça, aos 39. Mas o São Paulo não conseguiu se segurar e foi vazado nos acréscimos, em mais uma jogada pelo alto.

Fábio Lima cruzou da direita. Mandaca apareceu com liberdade no segundo pau e cabeceou. Rafael fez a defesa, mas a bola se apresentou novamente a Mandaca, que aproveitou o rebote. À beira do gramado, Roger deu tapas no teto do banco de reservas, lamentando a eliminação e a possível perda do emprego.

"Não tem desculpa, somos os maiores culpados", afirmou o atacante Calleri. "Peço desculpas para a torcida que veio até aqui. Foi uma m..., essa é a verdade. Não brigamos pela segunda jogada, a gente fez m... na expulsão. Foi uma m... lá em casa perdendo muitos gols, perdendo pênalti. Merecemos ser cobrados e vamos ser cobrados."

Não tem sido um ano fácil para o torcedor do São Paulo, em uma estendida crise com raízes fora de campo. Em janeiro, em meio a uma investigação sobre um suposto esquema de venda ilegal de camarotes em shows no Morumbi, o presidente Julio Casares -que já havia sido afastado pelo Conselho Deliberativo- antecipou-se à votação de seu impeachment e renunciou.

Assumiu a cadeira Harry Massis Júnior, em situação administrativa complicada - a dívida era de R$ 858 milhões no fim de 2025, segundo o balanço recentemente divulgado. Em campo, o time caiu no Campeonato Paulista nas semifinais, diante do Palmeiras. E, mesmo após um surpreendentemente bom início no Campeonato Brasileiro, o técnico Hernán Crespo foi demitido.

Ele teve atritos com a diretoria, que apostou em Roger Machado. Mas os resultados não foram bons. O time foi da liderança à quarta colocação do Brasileiro, hoje dez pontos atrás do primeiro colocado, o rival Palmeiras. E caiu na Copa do Brasil, com uma expulsão tola de Fereirinha e uma dificuldade imensa de cortar cruzamentos.