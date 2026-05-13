(UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil após ficar no 2 a 2 com o Paysandu, nesta quarta (13), em São Januário.

O time carioca avançou porque havia vencido a partida de ida por 2 a 0. O placar agregado, portanto, ficou em 4 a 2.

nesta quarta-feira (13), o cruzmaltino ensaiou a vitória em um intervalo de seis minutos, mas cedeu o empate ? a reação paraense, no entanto, parou por aí.

Um dos gols do Paysandu, aliás, foi contra e saiu em uma espécie de "replay" de Saldivia. No primeiro lance do segundo tempo, o zagueiro do Vasco tentou afastar jogou contra as próprias redes ? há uma semana, ele já havia marcado contra em duelo diante do Audax Italiano.

No final do jogo, Thiago Mendes ainda foi expulso por dar uma cotovelada em Caio Mello. O lance ocorreu em uma dividida, e o juiz decidiu aplicar vermelho direto.

O próximo jogo do Vasco é no dia 16, contra o Internacional, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. Eliminado da Copa do Brasil, o Paysandu joga no domingo, contra o Caxias, pela Série C.

PRINCIPAIS LANCES

Vasco para na trave. Aos 18 minutos, Bremer recebeu na ponta esquerda, foi para cima da marcação e tentou tocar no outro canto do gol. A bola foi forte e bateu na trave, voltando depois nas mãos do goleiro do Paysandu.

Nas mãos de Léo Jardim. A resposta do Paysandu veio três minutos depois. Ítalo recebeu bola de contra-ataque na ponta direita, dominou, limpou e bateu pro gol. A bola saiu rasteira e Léo Jardim pegou com tranquilidade.

Brenner não aproveita. Aos 26, Hinestroza desceu pela direita, partiu pra cima da marcação, driblou o zagueiro e cruzou para o meio, Brenner desviou e a bola subiu, indo em tiro de meta.

Rojas abre o placar de pênalti. Aos 34, Hinestroza driblou Brian e, na hora de entrar na área, foi derrubado por Lucca Carvalho, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Rojas bateu forte no canto esquerdo e fez 1 a 0 para o Vasco.

Thiago Mendes quase faz o segundo. Cinco minutos depois, Paulo Henrique carregou a bola do canto para a entrada da área e Thiago tentou bater colocado, mas a bola foi pra fora.

Agora foi! Aos 41, Thiago Mendes brigou para ficar com a bola na área, conseguiu vencer na dividida e cortou pro meio para bater e fazer o segundo do Vasco na partida.

Salva, Gabriel Mesquita. Já nos 45 minutos da primeira etapa, Rojas bateu rasteiro e a bola bateu em Brenner. O atacante dominou e mandou pro gol, mas o goleiro do Paysandu fez a defesa.

Paysandu diminui. Aos 47, Marcinho acha Thayllon descendo pela direita e toca para o atacante que limpa a jogada e manda no cantinho para diminuir o placar para 2 a 1.

Saldivia contra (de novo). Com 50 segundos no segundo tempo, Kleiton cruzou para a área e Saldivia tentou afastar, ele acabou tocando para trás e o Paysandu empatou o jogo. Ele já havia marcado contra na semana passada no jogo contra o Audax Italiano.

Spinelli manda pra fora. Aos 22, em cobrança de escanteio, o argentino subiu mais que todo mundo e cabeceou. A bola passou muito perto do e acabou indo pra fora.