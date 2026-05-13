SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - É campeão! O Juventus venceu a Ferroviária por 2 a 1, na Arena Fonte Luminosa, e conquistou a Série A2 do Campeonato Paulista nesta quarta-feira. É a terceira vez que o clube do bairro da Mooca, em São Paulo, chega ao posto mais alto da competição estadual.

O Moleque Travesso abriu o placar logo no início do jogo. Aos quatro minutos, Elkin Muñoz cobrou falta na entrada da área com perfeição, por cima da barreira, e surpreendeu o goleiro Denis Júnior. O gol do equatoriano colocou o Juventus em vantagem na decisão, depois de um 0 a 0 na ida, na Rua Javari.

A Ferroviária chegou ao empate, mas o time da Mooca reagiu nos acréscimos. Em casa, o time de Araraquara se lançou ao ataque no segundo tempo e foi premiado aos 35 minutos: Albano cobrou escanteio por baixo, e Vitor Barreto concluiu de primeira para o fundo das redes. Aos 47, no entanto, quando o jogo já se encaminhava para os pênaltis, os visitantes chegaram ao gol do título com o zagueiro Thomás Kayck, de cabeça, após cruzamento preciso pela esquerda.

As duas equipes já haviam conquistado a vaga na elite do Paulista em abril. O Juventus superou o Votuporanguense em uma das semifinais do campeonato, após vencer por 2 a 1 em casa e segurar um 0 a 0 na volta. Na outra chave, a Ferroviária despachou o Ituano com um placar agregado de 2 a 1.

Título da A2 é o primeiro da era SAF do Moleque Travesso e põe fim a longo jejum. Os juventinos não celebravam um título desde 2007, ano da conquista de sua única taça da Copa Paulista. Desde outubro do ano passado, o departamento de futebol do clube da Mooca é controlado pela Contea Capital.