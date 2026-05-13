(UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Coritiba por 2 a 0, nesta quarta-feira (13), no Couto Pereira, e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.
Com Neymar atuando como falso 9 e Gabigol no banco de reservas, o Peixe teve uma atuação segura e conquistou sua segunda vitória como visitante na temporada. De quebra, colocou fim em um jejum de três anos sem vencer nesta competição.
Os gols da partida foram marcados por Gabriel Bontempo e Adonis Frias. O zagueiro argentino, aliás, vive fase artilheira, pois já havia balançado as redes contra o Red Bull Bragantino, no último domingo (10), pelo Brasileirão.
Com o resultado, o Santos garante a premiação de R$ 3 milhões da CBF pela vaga e aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário.
O Peixe volta a campo no próximo domingo (17), às 11h (de Brasília), para enfrentar o mesmo Coritiba, desta vez na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileiro.
Será a última chance para Neymar convencer Carlo Ancelotti antes da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo.
EFICIÊNCIA OFENSIVA DECIDE NO PRIMEIRO TEMPO
Satisfeito com o desempenho da equipe diante do Red Bull Bragantino, o técnico Cuca repetiu a escalação, tendo apenas o retorno de Gabriel Brazão ao gol.
Empurrado pela torcida, o Coxa iniciou pressionando e chegou a abrir o placar, mas o lance foi anulado por impedimento após boa intervenção de Brazão minutos antes.
O Santos não se abalou com o susto e resolveu o jogo com rara eficiência ofensiva. Aos 16 minutos, Gabriel Bontempo abriu o placar com uma bonita finalização de fora da área. Pouco depois, aos 26, Adonis Frias ampliou de cabeça após cobrança de escanteio.
No segundo tempo, o Peixe adotou uma postura mais cautelosa, fechando os espaços e explorando os contra-ataques. Bem posicionado defensivamente, o time pouco sofreu e assegurou a vitória e a classificação sem sustos em Curitiba.
LANCES IMPORTANTES
Espalma, Brazão! Depois de uma intensa disputa perto da meia-lua, a bola sobra para Lucas Ronier, que, da entrada da área, arrisca uma finalização à meia altura, aos 8 minutos. Atento, Gabriel Brazão se estica e espalma para longe.
Passou perto. Após bola cruzada na área do Santos, aos 10, Adonis Frías afasta parcialmente e a sobra fica com Lavega, que, de primeira, finaliza cruzado, mas a bola atravessa a área e sai pela linha de fundo.
Gol anulado. Aos 13 minutos, o Coxa abre o placar com Bruno Melo, de cabeça, após cobrança de falta na área. Porém, o lance é anulado por posição irregular do lateral-esquerdo.
Gol do Santos! Gabriel Bontempo recebe a bola pelo lado esquerdo, aos 16, e parte em direção à área do Coritiba. Ao se aproximar da grande área, o Menino da Vila arrisca o chute e acerta uma bomba e estufa as redes de Pedro Rangel. Golaço!
Gol do Santos! Com a pressão dos donos da casa controlada, o Santos aumenta a vantagem, aos 26. Depois de cobrança de escanteio ensaiada, Igor Vinícius levanta a bola na área e encontra Adonis Frías. De cabeça, o zagueiro faz o segundo do Peixe.
Passou perto. Já aos 45 minutos, Neymar é acionado na intermediária e, com espaço, arrisca um chute colocado que passa assustando o goleiro do Coritiba.
Com perigo. Após o intervalo, o Coritiba foi com tudo para o ataque. A primeira boa oportunidade foi construída aos 9 minutos, com Pedro Rocha pelo lado esquerdo do ataque. Na finalização, o atacante viu a bola sair pela linha de fundo rente à trave.
Pela linha de fundo. Já com o relógio marcando 41 minutos, Pedro Rocha parte em jogada individual pelo lado esquerdo do ataque e na base da raça tenta recolocar o Coxa no jogo. A finalização, porém, para nas redes pelo lado de fora.
CORITIBA
Pedro Rangel; Tinga (Felipe Jonatan), Tiago Cóser (Taverna), Jacy e Bruno Melo; Sebas Gómez, Vini Paulista (Gustavo) e Josué; Lucas Ronier (Renato Marques), Lavega (Breno Lopes) e Pedro Rocha. T.: Fernando Seabra
SANTOS
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Veríssimo, Adonis Frías e Escobar; João Schmidt (Willian Arão), Oliva e Rollheiser (Gabriel Menino); Bontempo (Gustavo Henrique), Neymar (Gabigol) e Barreal (Rony). T.: Cuca
Local: Couto Pereira, Curitiba, Paraná
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Alex dos Santos
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira
Cartões amarelos: Adonis Frias (SAN), Escobar (SAN), Cristian Oliva (SAN), Tiago Cóser (COR), Gabigol (SAN) e Gabriel Menino (SAN)Gols: Gabriel Bontempo (16'1T), Adonis Frias (26'1T)