SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Roger Machado não é mais técnico do São Paulo. O treinador deixou o comando do time nesta quarta-feira, após a eliminação para o Juventude na Copa do Brasil.
O UOL apurou que a decisão foi tomada há poucos minutos.
A demissão acontece após a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil. A equipe tricolor sofreu a derrota por 3 a 1 para o Juventude, no Alfredo Jaconi, após ter a vantagem do empate construído no jogo da volta.
Roger Machado vinha sofrendo intensa pressão por parte de conselheiros e outras figuras influentes na presidência, mas vinha sendo bancado pelo presidente Harry Massis Júnior e pela diretoria de futebol.
A derrota por 2 a 1 de virada para o Vasco, no entanto, foi a 'gota d'água' para o comandante ? que tinha acabado de completar um mês no cargo.
Roger Machado ficou pouco mais de dois meses no São Paulo. Ao todo, foram 17 jogos e 49% de aproveitamento, com sete vitórias, quatro empates e seis derrotas.