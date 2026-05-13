SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Juventus venceu a Ferroviária na decisão da série A 2 do Campeonato Paulista. Após um empate sem gols no jogo de ida, na Rua Javari, em São Paulo, a equipe da Mooca triunfou por 2 a 1 fora de casa e fez a festa na Fonte Luminosa, em Araraquara, na noite de quarta-feira.

O gol do título saiu aos 48 minutos do segundo tempo, em cabeceio de Tomás Kaique. Até aquele momento, o resultado favorecia os donos da casa, que tinham realizado melhor campanha e jogavam pelo empate.

Como precisava vencer, o Juventus buscou o ataque e abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta do equatoriano Elkin Muñoz. A Ferroviária conseguiu igualar o marcador aos 36 da etapa final, em jogada ensaiada de escanteio concluída por Vitor Barreto.

Parecia que seria o lance decisivo, mas, para tristeza do público presente na Fonte Luminosa, não foi. De qualquer maneira, o placar não teve influência no acesso à primeira divisão, que estava definido. Os dois finalistas disputarão a elite estadual na próxima temporada.

A festa, porém, foi da equipe grená paulistana. A tradicional agremiação do bairro da Mooca não celebrava um título desde 2007, quando conquistou a Copa Paulista. E voltará a jogar a primeira divisão em quase duas décadas -sua última participação foi em 2008.

"Nosso grupo é um grupo aguerrido, que não desiste em nenhum minuto, e foi isso o que causou o nosso título. Desde o primeiro jogo da primeira fase a gente lutou, batalhou, guerreou. Agora, não foi diferente", afirmou Tomás Kaique.

De acordo com o autor do gol que definiu a conquista, a trajetória do time foi lembrada antes da partida em Araraquara, na tentativa de superar um bom rival fora de casa. "No vestiário, a gente vinha falando: 'Vamos lutar, vamos guerrear, que a vitória vai vir'. Ela veio."

O Juventus adotou o modelo SAF (Sociedade Anônima do Futebol) há sete meses. O Grupo Contea Capital comprou 90% das ações do futebol juventino com a promessa de um investimento de R$ 480 milhões ao longo de dez anos.

Os investidores decidiram, em uma de suas primeiras medidas, trocar o gramado da Rua Javari, adotando o piso sintético. Boa parte da torcida, orgulhosa de seu estádio antigo e do que chama de "futebol raiz", torceu o nariz.

O próprio modelo SAF é motivo de acalorados debates, que ficaram em segundo plano com o primeiro resultado esportivo significativo. A campanha teve como destaque o atacante Elkim Muñoz, que disputou o Sul-Americano sub-20 pela seleção equatoriana no ano passado.