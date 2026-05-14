SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Jacuipense por 4 a 1 na noite desta quarta-feira (13), no estádio do Café, em Londrina (PR), e avançou para a próxima fase da Copa do Brasil.
Maurício, Felipe Anderson, Erick Belé e Luighi marcaram os gols da vitória palmeirense. Vicente Ferreira descontou para a equipe baiana já no final da partida.
Abel Ferreira escalou uma equipe toda reserva, as exceções foram os zagueiros Gustavo Gómez e Murilo. Gómez começou o jogo, e Murilo entrou na volta do intervalo.
O Palmeiras dominou o jogo desde o início e o placar final da eliminatória terminou 7 a 1. O Alviverde já tinha vencido o jogo no Allianz Parque por 3 a 0.
O Alviverde volta a campo no sábado (16), às 21h (de Brasília), contra o Cruzeiro, na Arena Barueri, pelo Brasileirão.
LANCES IMPORTANTES
Mauricio abre o placar para o Palmeiras. Aos 23 minutos do 1° tempo, Felipe Anderson fez grande jogada individual, passando por três marcadores, e cruzou para Mauricio completar para o gol. 1 a 0.
Felipe Anderson amplia para o Palmeiras. No minuto seguinte do primeiro gol, Felipe arriscou da entrada da área, a bola desviou no marcador do Jacuipense, e matou o goleiro Marcelo. 2 a 0.
Erick Belé faz o terceiro do Palmeiras. Aos 36 do 1º tempo, Belé tabelou com Felipe Anderson, que devolveu grande passe, ficou cara a cara com o goleiro não perdoou. 3 a 0.
Luighi, de pênalti, faz o quarto gol do Palmeiras. O atacante invadiu a área e foi derrubado por Daniel Costa, e o árbitro marcou a penalidade. O próprio Luighi foi para a cobrança, deslocou o goleiro Marcelo batendo no canto esquerdo e fez o quarto gol. 4 a 0.
Vicente diminui para o Jacuipense. Aos 43 minutos do 2º tempo, em boa jogada de contra-ataque, Adriano finaliza travado por Murilo na direita da área e, na sobra, Vicente Ferreira emenda finalização de primeira para marcar o gol de honra dos mandantes.