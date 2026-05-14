SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu o Ceará nos pênaltis, na Arena Castelão, e arrancou uma classificação que parecia perdida para as oitavas de final da Copa do Brasil. Os visitantes perderam por 2 a 1 no tempo normal, mesmo placar pelo qual haviam vencido o Vozão na Arena MRV, no jogo de ida da quinta fase.
Expulsão e pênalti no início definiram os rumos da partida. Aos três minutos, Mamady Cissé puxou Fernandinho na área e impediu uma chance clara de gol do Ceará. A arbitragem marcou a infração e expulsou o guineense de 18 anos do Galo. Na cobrança, o lateral-direito Alex Silva fez valer a "lei do ex" e abriu o placar.
O Vozão ampliou e encaminhou a classificação, mas joia salvou o Atlético. Os mandantes marcaram o segundo aos 23 minutos: Gustavo Prado arriscou de direita, Renan Lodi tentou afastar em cima da linha e acertou as costas de Everson, que só pôde lamentar o gol contra. O time cearense dominou o jogo e ainda teve um golaço de Melk anulado. Aos 45 do segundo tempo, porém, o Galo renasceu graças ao garoto Kauã Pascini. Ele acertou o único chute a gol do time na partida e levou a decisão para os pênaltis.
Nas penalidades, o Atlético levou por 4 a 2. Pelo Galo, Mateo Cassierra, Tomás Cuello, Lyanco e Everson acertaram as suas batidas; Alexsander foi o único a errar, na segunda cobrança. Do lado do Ceará, Juan Alano e Éder concluíram, mas Fernando e Rafael Ramos pararam no goleiro visitante.
COMO FOI O JOGO?
Desastre para o Galo, com pênalti e expulsão no início. Aos três minutos, Mamady Cissé puxou a camisa de Fernandinho e impediu que o atacante do Ceará ficasse cara a cara com Éverson. O lance começou atrás da linha, mas terminou dentro da grande área. Desse modo, a arbitragem assinalou a penalidade e expulsou o guineense de 18 anos, por impedir uma chance clara de gol, sem disputar a bola.
Gol do Ceará: 1 a 0! O lateral-direito Alex Silva, que é ex-jogador do Galo, foi para a cobrança e não desperdiçou. Chute forte no ângulo direito, sem chance de defesa. Vozão na frente aos oito minutos!
Melk faz golaço, mas o lance é anulado. Aos 17 minutos, Fernandinho foi lançado em profundidade e trombou com Éverson, que caiu e reclamou de dores. O jogo seguiu, e a bola sobrou com Melk. A joia do Ceará viu o goleiro adiantado, ainda mancando em campo, e mandou por cobertura para fazer um golaço. Depois, o juiz Matheus Candançan anulou o lance por falta no camisa 22 do Galo.
Gol do Ceará: 2 a 0! Gustavo Prado recebe pela esquerda, corta dois zagueiros com um toque e arrisca. Renan Lodi tenta afastar em cima da linha, mas rebate a bola nas costas de Éverson.
No travessão. Aos dez minutos do segundo tempo, Dieguinho acertou o poste em bela cobrança de falta. Éverson ainda se chocou com a trave no lance.
Gol do Atlético-MG: 2 a 1! Aos 45, o jovem Kauã Pascini recebeu passe na grande área e acertou um belo chute na saída de Bruno Ferreira. Incrível! Tudo parecia perdido para o Galo a esse ponto!
CEARÁ
Bruno Ferreira; Éder, Júlio César e Luiz Otávio; Alex Silva, João Gabriel, Dieguinho e Fernando; Melk, Gustavo Prado e Fernandinho.T.: Mozart Santos.
ATLÉTICO-MG
Éverson; Lyanco, I. Román e Vitor Hugo; M. Cissé, A. Franco, T. Pérez e Renan Lodi; A. Minda e Reinier; M. Cassierra.T.: Eduardo Domínguez.
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Anderson Jose de Moraes Coelho (SP)
VAR: Wagner Reway (SC)
Gols: Alex Silva (CEA), aos 8 min do 1º tempo e Éverson (CAM), aos 22 min do 1º tempo (contra);
Cartões amarelos: Renan Lodi (CAM)
Cartões vermelhos: M. Cissé (CAM)