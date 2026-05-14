(UOL/FOLHAPRESS) - O fim da linha para Roger Machado no São Paulo, após a eliminação na Copa do Brasil, fez com que o Tricolor atingisse uma marca negativa entre os clubes da Série A em 2026.

VAI PRO MERCADO MAIS UMA VEZ

O São Paulo é o primeiro time da Série A que demitiu dois técnicos neste ano. Antes da queda de Roger, Hernán Crespo caiu em março, embora fizesse boa campanha no Brasileiro.

Com a saída de Roger do Tricolor, o Brasileirão chegou a 11 técnicos demitidos em 2026. No próximo final de semana o torneio nacional caminha para a 16ª rodada.

O primeiro treinador demitido foi Jorge Sampaoli, no Atlético-MG. O argentino deixou o Galo em 12 de fevereiro após cinco meses no comando e foi substituído pelo compatriota Eduardo Domínguez, que estava no Estudiantes.

Até a 10ª rodada, a média era de um técnico demitido por rodada. Antes da saída de Roger nesta quarta-feira (13), o último demitido tinha sido Dorival Júnior, no Corinthians, em 5 de abril.

No Brasileirão de 2025, foram 22 treinadores demitidos. Para esta temporada, 10 clubes ainda não trocaram seu comandante.

PRÓXIMOS NA LISTA?

O número de técnicos demitidos no Brasileirão ainda pode aumentar. Outros nomes balançam em seus cargos, como Eduardo Domínguez, no Atlético-MG, e Rogério Ceni, no Bahia.

Em Belo Horizonte, o argentino ganhou um respiro após a classificação na Copa do Brasil. O Galo perdia de 2 a 0 para o Ceará e estava sendo eliminado até os 45 minutos do segundo tempo, mas Kauã Pascini fez o gol salvador. Nas penalidades, os mineiros passaram por 4 a 2.

Já no Esquadrão, a situação de Rogério Ceni é mais complicada. O clube baiano vem de seis partida sem vencer e foi eliminado pelo Remo na noite desta quarta-feira (13).

OS TÉCNICOS DEMITIDOS DO BRASILEIRO

São Paulo: Hernán Crespo e Roger Machado

Chapecoense: Gilmar Dal Pozzo

Remo: Juan Carlos Osorio

Corinthians: Dorival Júnior

Santos: Juan Pablo Vojvoda

Atlético-MG: Jorge Sampaoli

Botafogo: Martín Anselmi

Cruzeiro: Tite

Vasco: Fernando Diniz

Flamengo: Filipe Luís

Times que não trocaram de técnico em 2026

Mirassol (Rafael Guanaes)

Grêmio (Luís Castro)

Internacional (Paulo Pezzolano)

Vitória (Jair Ventura)

Coritiba (Fernando Seabra)

Bragantino (Vagner Mancini)

Bahia (Rogério Ceni)

Athletico-PR (Odair Hellmann)

Fluminense (Luis Zubeldía)

Palmeiras (Abel Ferreira)