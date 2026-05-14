(UOL/FOLHAPRESS) - Após a classificação do Corinthians nesta terça (13), foi definida a primeira semifinal do NBB: Pinheiros x Corinthians. Quem vencer, estará pela primeira vez na final da liga.

Embora os dois times nunca tenham disputado a decisão do NBB, os dois estão entre as equipes mais tradicionais do país. O Corinthians é tetracampeão nacional, tendo ganho e se classificado para um final de Brasileiro pela última vez, há 30 anos, com Oscar no elenco.

O Pinheiros completa 100 anos do basquete no clube, e vê a chance de conquistar o seu primeiro título da maior competição nacional da modalidade no país. A maior glória do clube até nesta quinta-feira (14) é a Liga das Américas, conquistada em 2013.

O duelo também marca o encontro entre os melhores elencos dos dois times em anos. O Pinheiros conta com jovens como Edu Santos, Agapy e Pastre, junto do norte-americano Sloan, com os quatro dando muito trabalho para defesas adversárias.

Do lado corintiano, o líder histórico em assistências do NBB, Elinho, está em grande fase e ainda oferece muito perigo em arremessos do perímetro. O time ainda conta com a dupla Clark e Davaunta Thomas, que nos playoffs tem se mostrado decisiva. Thomas fez 37 pontos no jogo 4 contra o Minas. A equipe tem também Victão e o jovem Kauan Raymundo, ambos tendo momentos de brilho na temporada.

Embora o Pinheiros tenha tido a segunda melhor campanha e o Corinthians a sexta, esse duelo tem tudo para ser disputado com todos os jogos da série melhor de cinco, tamanho o equilíbrio. O time do bairro dos Jardins varreu os dois confrontos de mata-mata até aqui, enquanto a equipe do Parque São Jorge venceu as séries por 3 a 1.

O confronto entre eles na temporada está empatado em 1 a 1: o Pinheiros venceu no primeiro turno, no Ginásio Henrique Vilaboim, e o Corinthians ganhou no segundo, no Parque São Jorge. A derrota no segundo turno custou a liderança para a equipe azul e preta.