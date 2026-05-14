SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras avançou na Copa do Brasil ao vencer o Jacuipense por 4 a 1 com vários reservas em campo. O técnico Abel Ferreira viu três jogadores do ataque se destacarem, mas na defesa as peças nas laterais ainda oscilam.

QUEM FOI BEM?

Felipe Anderson

O meia de 33 anos foi o protagonista da partida com um gol e duas assistências ?em uma delas ele driblou três marcadores do Jacuipense antes de servir Maurício.

Felipe disputou 22 jogos no Palmeiras nesta temporada, mas apenas três deles no time titular.

Na atual temporada, o meia tem dois gols e três assistências (contra a Jacuipense foram dois gols e duas assistências na eliminatória, e a outra assistência foi nas quartas de final do Paulistão contra o Capivariano).

Erick Belé

O atacante de 19 anos marcou seu primeiro gol profissional pelo Palmeiras contra o Jacuipense.

Belé não recebia uma oportunidade no profissional desde o dia 1º de fevereiro, contra o Botafogo-SP, mas mostrou para Abel Ferreira que pode ser uma opção no ataque ? em função parecida com a de Flaco López.

O jovem é um meia de origem, mas virou atacante no time sub-20. Em 2025 na base, Belé disputou 38 jogos, marcou 19 gols e deu três assistências.

Maurício

O meia perdeu a vaga no time titular para Sosa, mas também foi destaque contra o Jacuipense.

Além do gol marcado, o meia deu um passe decisivo e acertou 38 de 43 passes tentados (88%) ?29 deles no campo adversário. Os dados são do Sofascore.

QUEM NÃO FOI BEM?

Khellven e Jefté

Os dois laterais do Palmeiras mostraram dificuldades contra uma equipe da Série D do Brasileirão.

Khellven tentou seis cruzamentos e não acertou nenhum.

Já Jefté mais uma vez participou de um lance de gol sofrido do Palmeiras. O defensor já tinha falhado contra o Remo, e nesta quarta-feira (13) contra o Jacuipense ele desacelerou a recomposição no contra-ataque e na sequência não tentou bloquear a finalização de Vicente Ferreira, que acabou marcando o gol.

O Alviverde volta a campo no sábado (16), às 21h (de Brasília), contra o Cruzeiro, na Arena Barueri, pelo Brasileiro.