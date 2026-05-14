(UOL/FOLHAPRESS) - Apesar da atuação discreta diante do Coritiba na quarta-feira (13), Neymar conseguiu ampliar suas estatísticas. Agora, o camisa 10 do Santos acumula 16 participações diretas em gols nos últimos 18 jogos disputados.
Durante a vitória do Peixe por 2 a 0 no Couto Pereira, que selou a classificação alvinegra na Copa do Brasil, o atacante iniciou a jogada que terminou no belo gol de Gabriel Bontempo.
Com isso, Neymar atinge a marca de 11 gols e cinco assistências neste recorte de compromissos, iniciado no final do ano passado.
NEYMAR ENTRE NOVEMBRO E MAIO
Coritiba 0 x 2 Santos (Copa do Brasil): 1 assistência
Santos 2 x 0 Bragantino (Brasileirão): 1 gol
Deportivo Recoleta 1 x 1 Santos (Sul-Americana): 1 gol
Santos 1 x 1 San Lorenzo (Sul-Americana): Sem participação
Santos 0 x 0 Coritiba (Copa do Brasil): Sem participação
Fluminense 3 x 2 Santos (Brasileiro): Sem participação
Santos 1 x 1 Deportivo Recoleta (Sul-Americana): 1 gol
Santos 1 x 0 Atlético-MG (Brasileiro): Sem participação
Santos 2 x 0 Remo (Copa do Brasil): 1 assistência
Internacional 2 x 1 Santos (Brasileiro): 1 gol
Santos 1 x 1 Corinthians (Brasileirão): 1 assistência
Santos 2 x 1 Vasco (Brasileiro): 2 gols
Novorizontino 2 x 1 Santos (Paulista): Sem participação
Santos 6 x 0 Velo Clube (Paulista): 1 assistência
Santos 3 x 0 Cruzeiro (Brasileiro): Sem participação
Santos 3 x 0 Juventude (Brasileiro): 3 gols
Santos 3 x 0 Sport (Brasileiro): 1 gol e 1 assistência
Mirassol 1 x 1 Santos (Brasileirão): 1 gol
Com esses números, Neymar ganhou, mais uma vez o apoio do técnico Cuca para ir à Copa.
Não sei o que vai acontecer com o Neymar. Ele tem contrato até o fim do ano, espero contar com ele até lá. Ir para a Copa, cada jogo que vai passando, ele está mostrando sua valia, sua condição. Não é aquele Neymar do passado que levava dentro, mas ele cria nesta quinta-feira (14) uma dificuldade enorme para o adversário.
Na seleção, ele pode ajudar de muitas maneiras, vindo de trás, servindo alguém, com inteligência. Ele organiza, define, joga do lado do campo, joga de 10, de falso 9... Acho que a vaga dele está muito bem encaminhada.Cuca
ÚLTIMA ATUAÇÃO ANTES DA CONVOCAÇÃO
No próximo domingo (17), Neymar terá sua última oportunidade de mostrar ao técnico Carlo Ancelotti que merece estar no Mundial.Às 11h (de Brasília), o Peixe recebe esse mesmo Coritiba na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão.
A diretoria santista trabalha para criar uma atmosfera favorável para que seu camisa 10 brilhe antes da divulgação da lista.
No dia seguinte, segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), o treinador italiano anunciará os 26 escolhidos para buscar o hexa.
Neymar integra a pré-lista de 55 nomes e luta para carimbar seu passaporte para a Copa do Mundo.