(UOL/FOLHAPRESS) - Apesar da atuação discreta diante do Coritiba na quarta-feira (13), Neymar conseguiu ampliar suas estatísticas. Agora, o camisa 10 do Santos acumula 16 participações diretas em gols nos últimos 18 jogos disputados.

Durante a vitória do Peixe por 2 a 0 no Couto Pereira, que selou a classificação alvinegra na Copa do Brasil, o atacante iniciou a jogada que terminou no belo gol de Gabriel Bontempo.

Com isso, Neymar atinge a marca de 11 gols e cinco assistências neste recorte de compromissos, iniciado no final do ano passado.

NEYMAR ENTRE NOVEMBRO E MAIO

Coritiba 0 x 2 Santos (Copa do Brasil): 1 assistência

Santos 2 x 0 Bragantino (Brasileirão): 1 gol

Deportivo Recoleta 1 x 1 Santos (Sul-Americana): 1 gol

Santos 1 x 1 San Lorenzo (Sul-Americana): Sem participação

Santos 0 x 0 Coritiba (Copa do Brasil): Sem participação

Fluminense 3 x 2 Santos (Brasileiro): Sem participação

Santos 1 x 1 Deportivo Recoleta (Sul-Americana): 1 gol

Santos 1 x 0 Atlético-MG (Brasileiro): Sem participação

Santos 2 x 0 Remo (Copa do Brasil): 1 assistência

Internacional 2 x 1 Santos (Brasileiro): 1 gol

Santos 1 x 1 Corinthians (Brasileirão): 1 assistência

Santos 2 x 1 Vasco (Brasileiro): 2 gols

Novorizontino 2 x 1 Santos (Paulista): Sem participação

Santos 6 x 0 Velo Clube (Paulista): 1 assistência

Santos 3 x 0 Cruzeiro (Brasileiro): Sem participação

Santos 3 x 0 Juventude (Brasileiro): 3 gols

Santos 3 x 0 Sport (Brasileiro): 1 gol e 1 assistência

Mirassol 1 x 1 Santos (Brasileirão): 1 gol

Com esses números, Neymar ganhou, mais uma vez o apoio do técnico Cuca para ir à Copa.

Não sei o que vai acontecer com o Neymar. Ele tem contrato até o fim do ano, espero contar com ele até lá. Ir para a Copa, cada jogo que vai passando, ele está mostrando sua valia, sua condição. Não é aquele Neymar do passado que levava dentro, mas ele cria nesta quinta-feira (14) uma dificuldade enorme para o adversário.

Na seleção, ele pode ajudar de muitas maneiras, vindo de trás, servindo alguém, com inteligência. Ele organiza, define, joga do lado do campo, joga de 10, de falso 9... Acho que a vaga dele está muito bem encaminhada.Cuca

ÚLTIMA ATUAÇÃO ANTES DA CONVOCAÇÃO

No próximo domingo (17), Neymar terá sua última oportunidade de mostrar ao técnico Carlo Ancelotti que merece estar no Mundial.Às 11h (de Brasília), o Peixe recebe esse mesmo Coritiba na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão.

A diretoria santista trabalha para criar uma atmosfera favorável para que seu camisa 10 brilhe antes da divulgação da lista.

No dia seguinte, segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), o treinador italiano anunciará os 26 escolhidos para buscar o hexa.

Neymar integra a pré-lista de 55 nomes e luta para carimbar seu passaporte para a Copa do Mundo.


