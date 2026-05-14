SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo aposta em alguns trunfos para acertar o retorno de Dorival Júnior, após a saída de Roger Machado do comando do clube.

RELAÇÃO FORTE

A reportagem apurou que a alta cúpula do Tricolor iniciará as tratativas com o ex-técnico do Corinthians ainda nesta quinta-feira.

A avaliação no Morumbi é de que o treinador reúne características consideradas fundamentais neste momento: capacidade de reorganizar o ambiente, boa relação com lideranças do elenco e histórico recente vencedor no clube.

O técnico mantém forte identificação com o São Paulo desde a conquista inédita da Copa do Brasil de 2023. Na ocasião, Dorival encerrou um jejum histórico do clube e deixou o Morumbi com prestígio elevado entre dirigentes, jogadores e torcida, rumo à seleção brasileira.

A diretoria acredita que justamente esse vínculo emocional pode pesar nas conversas. Pessoas da cúpula tricolor avaliam que Dorival ainda possui "portas abertas" no clube e lembram que a saída para a seleção brasileira aconteceu sem desgaste interno.

FINANCEIRO PESA

Apesar do otimismo inicial, a questão financeira é vista como principal obstáculo. O presidente Harry Massis Júnior vinha manifestando preocupação com os altos custos do mercado de treinadores.

Em áudio vazado nesta semana, o mandatário afirmou que Dorival e sua comissão técnica recebiam entre R$ 2,8 milhões e R$ 3 milhões mensais no Corinthians ? salário três vezes maior ao que Roger e seus assistentes ganhavam no Morumbis.

Falam em Dorival... Eu conversei com o presidente do Corinthians. Ele e a comissão ganhavam R$ 2,8 a 3 milhões por mês. É uma loucura.Harry Massis Jr., em áudio

Internamente, porém, há o entendimento de que o cenário pode ser diferente agora. Livre no mercado após passagem pelo Corinthians, Dorival é visto como alguém disposto a ouvir o São Paulo antes de avançar em outras possibilidades.

Além disso, dirigentes entendem que o treinador já conhece a estrutura do clube e precisaria de menos tempo de adaptação em comparação a outros nomes avaliados no mercado.

PRESSÃO AUMENTOU

Roger Machado deixou o comando do São Paulo nesta quarta-feira, após a eliminação para o Juventude na Copa do Brasil. O Tricolor perdeu por 3 a 1 no Alfredo Jaconi, mesmo após vencer o jogo de ida por 1 a 0.

A derrota aumentou ainda mais a pressão interna sobre Roger, que já vinha sendo alvo de críticas de conselheiros e integrantes influentes da política tricolor nas últimas semanas.