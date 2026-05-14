RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo informou, na manhã desta quinta-feira (14), a demissão de Bruno Pivetti, técnico do sub-20.

A saída acontece no dia seguinte à derrota por 3 a 1 para o Botafogo, pelo Brasileiro sub-20. A equipe não vence há quatro jogos no torneio, com um empate e três derrotas consecutivas.

Bruno Pivetti deixa o clube ao lado do auxiliar Ricardo Pagani. Ele estava na Gávea desde o meio do ano passado.

O clube ainda não anunciou substituto. Em nota, a diretoria apontou que, em breve, "divulgará informações sobre as novas diretrizes relacionadas à comissão técnica".

Na passagem pelo Rubro-Negro, Bruno Pivetti foi campeão do Intercontinental 2025. Em duelo no Maracanã, a equipe carioca venceu o Barcelona por 6 a 5 nos pênaltis, após o empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.

A equipe sub-20 do Rubro-Negro não vive boa fase na temporada. No Brasileiro, ocupa apenas a 12º posição. O time ficou com o vice na Libertadores da categoria.

O desempenho no Carioca fez a diretoria mudar a rota do elenco profissional. Nas primeiras rodadas do Estadual, enquanto o elenco principal estava em pré-temporada, o Flamengo usou o sub-20, mas foram duas derrotas e um empate, o que deixou a classificação em xeque e a fez a cúpula rever o planejamento.

VEJA NOTA DO FLAMENGO

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que Bruno Pivetti não seguirá no comando técnico da equipe sub-20 a partir desta quinta-feira (14). O auxiliar técnico Ricardo Pagani também deixa de exercer sua função no clube.

O Flamengo agradece ao técnico Bruno Pivetti e ao auxiliar Ricardo Pagani pelos serviços prestados, entre eles a conquista do Intercontinental Sub-20, além de toda a experiência compartilhada durante o período de trabalho. O clube deseja sucesso e sorte aos dois profissionais na continuidade de suas carreiras.

Em breve, o clube divulgará informações sobre as novas diretrizes relacionadas à comissão técnica da equipe sub-20 rubro-negra".