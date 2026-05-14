SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez na história, uma final de Copa do Mundo receberá artistas para fazerem um show durante o intervalo da decisão, semelhante ao que ocorre nas finais do Super Bowl.
E os cantores escolhidos para embalar os torcedores no dia 19 de julho, nos Estados Unidos, são Shakira, BTS e Madonna.
A informação foi confirmada pelo perfil oficial do Coldplay, banda responsável pela curadoria do evento musical, sob liderança do vocalista Chris Martin.
O show arrecadará dinheiro para o FIFA Global Citizen Education Fund, cujo foco é ampliar o acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças em todo o mundo.
