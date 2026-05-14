RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo se tornou sócio da LiveModeTV, braço internacional da LiveMode, empresa brasileira dona da CazéTV.

A missão é levar o esporte para todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora Cristiano Ronaldo

A parceria integra um projeto de expansão global da empresa. A LiveMode apontou que CR7 será "sócio estratégico e acionista da empresa nas iniciativas fora do Brasil".

A LiveModeTV foi criada para levar o modelo de transmissões digitais que foi desenvolvido no Brasil. Segundo comunicado, "Cristiano Ronaldo e a LiveModeTV trabalharão juntos para expandir a parceria na Europa e em outros mercados internacionais".

O esporte pode transformar vidas e queremos enriquecer esse ecossistema ampliando o alcance e o engajamento das grandes competições por meio de transmissões no YouTube e conteúdos distribuídos em todas as plataformas de redes sociais Cristiano Ronaldo

A LiveModeTV inicia sua operação internacional com a transmissão da Copa do Mundo FIFA 2026 em Portugal. O canal vai exibir um jogo por dia no YouTube.

A chegada de Cristiano Ronaldo como investidor e parceiro estratégico representa uma validação muito poderosa do que construímos até aqui e dos nossos planos para o futuro. Poucas pessoas representam tão bem a paixão, a ambição e o alcance global do esporte como ele, e sua conexão de longa data com as novas gerações de fãs torna essa parceria ainda mais significativa Thiago Tourinho, sócio da LiveMode

"Juntos, queremos ampliar nosso papel no fortalecimento do ecossistema esportivo internacional, trabalhando ao lado de parceiros consolidados para expandir o acesso e criar novas formas complementares para que os fãs vivenciem os esportes que amam", completou Tourinho.

Atualmente, CR7 alcança mais de 1,2 bilhão de pessoas por meio de seus canais dedicados no YouTube e redes sociais. A CazéTV, alcançou mais de 60 milhões de espectadores únicos em 90 dias e registrou 3,7 bilhões de visualizações apenas no YouTube em 2025