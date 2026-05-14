(UOL/FOLHAPRESS) - O Santos decidiu dar continuidade à sindicância interna para apurar o desentendimento entre Neymar e Robinho Jr., ocorrido no último dia 3.

Mesmo com o pedido público de desculpas do camisa 10 e com o estafe do jovem atacante retirando as solicitações de apuração, o clube optou por não arquivar o processo.

Em contato com a reportagem, o Santos, via assessoria de imprensa, afirmou que a investigação segue andamento.

A sindicância não será arquivada. A apuração continua. Os envolvidos ainda não foram ouvidos por causa da intensa agenda de jogos e treinos Santos por meio de nota.

Questionado sobre a existência de imagens da agressão, o Peixe alegou que "essa questão, como todas que envolvem o caso, tem sido apurada pela sindicância".

O clube informou ainda que é necessário aguardar o desfecho do processo para decidir sobre possíveis punições administrativas ou disciplinares aos atletas.

ENTENDA O CASO

O imbróglio começou durante um treinamento no CT Rei Pelé. Por meio de seus representantes, Robinho Jr. acusou Neymar de "grave agressão física", o que foi confirmado posteriormente por ambos.

Segundo os advogados do jovem, o craque teria desferido um tapa em seu rosto.

PROTAGONISTAS SELARAM A PAZ NO PARAGUAI

Após o empate contra o Recoleta, no Paraguai, no último dia 5, Robinho Jr. revelou que a situação estava resolvida:

Tudo tomou uma proporção que não deveria. Ele já pediu desculpas, foi homem para assumir. Já conversamos e eu estou tranquilo Robinho Júnior

Neymar também admitiu o erro.

São coisas do futebol. Foi um desentendimento, uma reação e me excedi um pouco. Pedi desculpas no vestiário, na frente de todos, e para a família dele. Errei, mas pensei que estava resolvido internamente. As pessoas tentam saber mais do que quem está no dia a dia. Neymar

ACORDO DE PAZ E RETIRADA DE NOTIFICAÇÃO

Na notificação inicial, o estafe de Robinho Jr. exigia a entrega das filmagens do treino. Na ocasião, o Santos alegou não possuir o registro, justificando que a confusão ocorreu após o término da atividade, quando as câmeras já estariam desligadas.

Diante do impasse, a família do jovem chegou a cogitar solicitar as imagens do sistema de segurança monitorado do CT Rei Pelé, mas recuou após o pedido público de desculpas e retirou as cobranças ao clube.

Atualmente, os dois jogadores treinam e viajam normalmente com a delegação em clima de caso encerrado.