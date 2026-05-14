RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Técnico do Vitória, Jair Ventura é filho de Jairzinho, um dos maiores craques da seleção brasileira e ídolo histórico do Botafogo. Porém, contrariando as previsões mais óbvias, nesta quinta-feira (14) ele enfrentará, às 21h30, no Barradão (BA), pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, o clube que balançava seu coração na infância: o Flamengo.

GRUPO DE AMIGOS DO BAIRRO ERA TODO FLAMENGUISTA

Carioca, Jair Ventura cresceu entre os bairros de Botafogo e Copacabana, e formou amizade com um grupo de amigos majoritariamente rubro-negros da região. A influência, mesmo com o pai tendo uma identificação forte com um rival, o fez escolher o Flamengo. Na adolescência, Ventura concedeu uma entrevista para a TV Globo onde deixou claro sua pela torcida do clube da Gávea.

"Eu não sou botafoguense, sou flamenguista. Onde eu moro meus amigos são todos flamenguistas e quando eu nasci, tive o privilégio de conhecer a boa fase do Flamengo e não a boa fase do Botafogo. Fui convivendo com isso, hoje sou flamenguista", disse Jair Ventura, na adolescência, à TV Globo.

Anos depois, em 2017, o extinto programa "Bem, Amigos", do Sportv, relembrou a reportagem diante da presença do técnico, que um pouco constrangido e recém-desligado do Botafogo, se explicou:

"Ainda bem que eu saí do Botafogo, né (risos)... Nessa época tinha uma rivalidade de bairro. Onde a gente morava, todo mundo era flamenguista e o pessoal rival era botafoguense. Então, mesmo quem não torcia para o clube tinha que andar com o pessoal e tinha que falar que era dessa torcida, senão tinha confusão", falou Jair Ventura ao Sportv.

VENTURA DEIXA O PASSADO DE LADO E "PRESSIONA" ARBITRAGEM EM DECISÃO COM O FLA

Agora, porém, a paixão da infância ficou de lado. Na bronca com a arbitragem da temporada assim como todo o clube baiano, Jair Ventura colocou "pressão" na arbitragem da decisão de logo mais no Barradão.

Contra o Flamengo vamos enfrentar o melhor elenco do futebol brasileiro, mas é na nossa casa. Espero ter uma arbitragem justa, como foi nesta hoje. Que a gente possa fazer um grande jogoJair Ventura, após o empate em 2 a 2 com o Fluminense

Um dos jogos que motivou a revolta do treinador e da diretoria do Vitória foi justamente no duelo de ida contra o Flamengo, no Maracanã, quando o time de Salvador reclamou de três lances que, na interpretação do clube, eram passíveis de expulsões de jogadores do Rubro-Negro carioca: às cotoveladas de Luiz Araújo sobre Ramon e de Saúl sobre Caíque, além de um pisão de Arrascaeta em Ramon. Em nenhum deles, houve revisão do VAR.

FLA TEM A VANTAGEM DO EMPATE

Como venceu o primeiro jogo, no Maracanã, por 2 a 1, o Flamengo tem a vantagem do empate, nesta quinta-feira (14), para ficar com a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil.

Caso o Vitória vença por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis. Já se os baianos vencerem por dois ou mais gols, ou o Flamengo obtiver um resultado positivo simples, a classificação é direta.