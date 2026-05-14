SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Real Madrid abriu oficialmente o processo eleitoral para a presidência em meio a uma temporada abaixo do esperado e a um debate que chegou a envolver o nome do lendário tenista Rafael Nadal, que é espanhol e torcedor merengue.

O QUE ACONTECEU

O Real Madrid anunciou o calendário para a apresentação de candidaturas à presidência, com prazo até 23 de maio. Se houver mais de uma chapa, o clube definirá data e local de votação, e a projeção é de que a eleição possa ocorrer em 7 de junho.

Florentino Pérez, atual presidente, será eleito no dia 24, caso o pleito tenha apenas uma única chapa. O presidente anunciou na terça-feira (12) que não renunciaria em meio à crise no clube e convocou novas eleições.

NADAL NA ELEIÇÃO?

Lendário tenista espanhol, o vencedor de 22 Grand Slams é torcedor e sócio honorário do Real Madrid. Ele viu especulações na imprensa espanhola de que estaria envolvido na candidatura da oposição, liderada pelo empresário Enrique Riquelme, dono da Cox Energy, ligada ao setor de energia na Espanha.

Nadal se pronunciou nas redes sociais nesta quarta-feira (13) e voltou a comentar o assunto na reinauguração de seu museu, nesta quinta-feira (14). O espanhol concedeu entrevista coletiva no Museu Rafa Nadal, localizado em Manacor, cidade natal do ex-tenista, em Maiorca.

Eu só quis cortar um pouco pela raiz o que poderiam ser as especulações, porque eu via que estavam me ligando à candidatura de Enrique Riquelme, o que, em parte, entendo que tivesse uma lógica, já que ele é patrocinador da equipe de padel da academia (Rafa Nadal Academy) e também da equipe de barcos elétricos. Rafael Nadal, em entrevista coletiva

O ex-tenista explicou que tem uma boa relação com o empresário, mas também elogiou o atual presidente. "Tenho um enorme respeito por Florentino e por tudo o que ele é e foi para o Real Madrid. Eu não costumo desmentir coisas em comunicados nem nada disso, praticamente nunca fiz isso, mas o futebol é diferente e a bola foi crescendo muito rapidamente. Quis deixar tudo claro", esclareceu.

Nadal, inclusive, deu sua opinião sobre a crise enfrentada pelo Real Madrid e classificou a temporada como "difícil". "É evidente que é preciso reconhecer que as coisas não saíram bem. O esporte também é assim, não se pode ganhar sempre. No futebol tudo é potencializado".

Suponho que também seja bom reconhecer de vez em quando que houve erros. Entendo que sejam convocadas eleições, que os sócios decidam se continuam confiando na atual diretoria, com Florentino Pérez como presidente, ou se há uma possível alternativa. Que sejam os sócios a decidir. Rafael Nadal, em entrevista coletiva

Em 2023, Nadal chegou a dizer que gostaria de ser presidente do Real Madrid. "Se eu gostaria de ser (presidente do Real Madrid)? Creio que sim (...). Mas há uma série de coisas envolvidas nisso. No momento, não há nada a dizer, porque o clube tem o melhor nome possível como presidente [Florentino Pérez]", afirmou, à Movistar.