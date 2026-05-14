RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio às brigas judiciais, a SAF do Botafogo tem um novo diretor geral: Eduardo Iglesias. Ele vai ocupar cargo que era, interinamente, de Durcesio Mello, ex-presidente do clube.

Enrique Iglesias foi escolhido em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta quinta-feira (14) (14). Durcesio ocupava o cargo desde o afastamento de John Textor, no dia 23 do mês passado ? em decisão proferida dentro do processo de arbitragem entre a empresa e a Eagle Bidco.

Em carta enviada aos funcionários, Durcesio informou que pediu a renúncia do cargo. Ele também fez elogios ao novo diretor.

"Hoje, na Assembleia de Acionistas, solicitei a minha renúncia ao cargo por entender que o meu papel já havia sido concluído. Fui chamado para dar estabilidade à empresa em um período de transição. Missão cumprida. Sempre pelo bem do Botafogo", disse Durcesio.

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada na manhã desta quinta-feira (14) entre acionistas, o economista Eduardo Iglesias foi nomeado o novo Diretor Geral da SAF, assumindo as funções de Durcesio Mello, que ocupava interinamente o cargo.Iglesias teve grande participação na? pic.twitter.com/6sfUnq8Hoc

Iglesias é economista e integrou o projeto da SAF do Alvinegro desde a criação. Em 2023, ele esteve à frente das negociações com credores no processo de Recuperação Extrajudicial dos débitos cíveis.

"Tenho consciência da responsabilidade e da importância desse momento para o Botafogo, além do trabalho árduo que teremos pela frente. Estou convicto de que, com dedicação, união e muito comprometimento de todos, conseguiremos recolocar o Clube no caminho glorioso e sólido que vinha sendo construído dentro e fora de campo", afirmou Iglesias.

A SAF vive um momento de instabilidade nos bastidores com imbróglios judiciais. O Alvinegro conseguiu, nesta semana, uma decisão que derruba a medida mais recente do tribunal arbitral, em uma discussão com a Eagle. Ainda assim, Textor segue afastado.

As indefinições também chegam ao planejamento do elenco. A SAF sofreu o terceiro transfer ban na Fifa nesta temporada e segue impedida de contratar.