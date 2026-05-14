(UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Didier Deschamps convocou a seleção da França nesta quinta (14) para a Copa do Mundo com Mbappé convocado e Kolo Muani, vilão da final de 2022, fora.
Confira a lista:
Goleiros: Mike Maignan (AC Milan/ITA), Robin Risser (RC Lens/FRA), Brice Samba (Stade Rennais/FRA).
Defensores: Lucas Digne (Aston Villa/ING), Malo Gusto (Chelsea/ING), Lucas Hernandez (PSG/FRA), Théo Hernandez (Al-Hilal/SAU), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Jules Koundé (FC Barcelona/ESP), Maxence Lacroix (Crystal Palace/ING), William Saliba (Arsenal/ANG), Dayot Upamecano (Bayern Munich/ALE).
Meias: N'Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR), Manu Koné (AS Roma/ITA), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Warren Zaïre-Emery (PSG/FRA)
Atacantes : Maghnes Akliouche (AS Monaco/FRA), Bradley Barcola (PSG/FRA), Rayan Cherki (Manchester City/ING), Ousmane Dembélé (PSG/FRA), Désiré Doué (PSG/FRA), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ING), Michael Olise (Bayern Munich/ALE), Marcus Thuram (Inter de Milão/ITA)