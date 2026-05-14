(UOL/FOLHAPRESS) - A Colômbia divulgou nesta quinta (14) a pré-lista com 55 nomes para a Copa do Mundo. O atacante do Palmeiras, John Arias, está entre eles, assim como Carrascal, do Flamengo.

O técnico Néstor Lorenzo apresentou oficialmente a pré-lista com a presença de 13 jogadores que jogam no Brasil. Os nomes mais conhecidos são Arias e Carrascal. A lista conta ainda com três jogadores do Vasco e do Athletico. O Internacional tem dois jogadores, enquanto Botafogo, Cruzeiro e Coritiba têm um jogador na relação.

O Vasco tem Carlos Cuesta, Carlos Gómez e Johan Rojas na lista, e o Athletico conta com Mendoza, Portilla e Viveros. Rojas, autor do segundo gol vascaíno no empate contra o Paysandu, foi considerado surpresa, já que ele nunca foi chamado para a seleção. Portilla esteve com a seleção no ciclo, sendo convocado em 2024 e 2025 para Eliminatórias e amistosos. Ele não esteve nos jogos contra a Croácia e França em março. Mendoza e Viveros nunca foram chamados para a seleção.

Borré, do Inter, está na lista e pode ir para sua primeira Copa do Mundo. O jogador estreou na seleção ''cafetera'' em 2015, mas não foi chamado em 2018 e o país não se classificou para 2022. O Colorado ainda tem Carbonero na pré-lista. Villareal (Cruzeiro), Sebastian Gómez (Coritiba) e Barrera (Botafogo).

James Rodriguez e Mina, com passagens pelo Brasil, também estão entre os 55. O atacante ex-São Paulo e o zagueiro ex-Palmeiras são convocados com frequência e devem estar na Copa.

Os times recebem compensação financeira em caso de atletas convocados. A FIFA paga o valor base de US$ 11 mil (R$ 55 mil) diários aos clubes para cada jogador convocado, desde a preparação até a eliminação da seleção no torneio.

A Colômbia divulgará a lista final no dia 29/5. Os jogadores que ainda buscam uma chance entre os 26 que irão ao torneio terão 15 dias para mostrar que estão aptos. A Colômbia está no grupo K com RD Congo, Portugal e Uzbequistão.