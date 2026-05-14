SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Gaviões da Fiel se reuniu com Memphis Depay na noite da última terça-feira (12). A principal organizada do Corinthians questionou a ausência do jogador nas partidas e o futuro no clube.

Em nota oficial, a diretoria da torcida enfatizou que o atleta demonstrou ter forte desejo de permanecer no Corinthians e está disposto a rever questões salariais para avançar em uma possível renovação.

Sobre a ausência nos últimos jogos, Memphis teria falado que o processo de recuperação da lesão teve alguns erros internos, o que atrasou a volta aos gramados. Segundo o atacante, a situação foi corrigida, e ele está atualmente no estágio final de sua reabilitação.

RETORNO COM CAUTELA

Memphis está em transição física desde a semana passada, após se recuperar de uma lesão de grau dois na coxa direita. O problema foi sofrido em 22 de março, na partida contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

Internamente, porém, existe cautela para não comprometer a recuperação do atacante, principalmente pelos problemas de comunicação entre o jogador e o departamento médico ao longo do tratamento. Além disso, a proximidade da Copa do Mundo é tratada como prioridade pelo atleta nesta temporada.

Por isso, até mesmo um possível retorno no domingo, contra o Botafogo, pelo Brasileirão, é debatido internamente. Há preocupação com a possibilidade de a volta acontecer no Estádio Nilton Santos, que possui gramado sintético ? tipo de piso já criticado publicamente pelo próprio Memphis.

Dessa forma, a presença do atacante contra o Barra está praticamente descartada pela questão física, enquanto um retorno diante do Botafogo ainda é considerado arriscado.

VANTAGEM CONSTRUÍDA NO JOGO DE IDA

O Corinthians e o Barra se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será disputada na Neo Química Arena.

O Timão venceu o duelo de ida, em Santa Catarina, por 1 a 0. Com isso, a equipe garante vaga na próxima fase até mesmo com um empate.