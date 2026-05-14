SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O canal TNT e a plataforma de streaming HBO Max estreiam, no dia 28 de maio, às 18h, o documentário "Onde Estiver, Estarei - Uma Paixão Rubro-Negra". A produção nacional utiliza a perspectiva de torcedores do Flamengo para narrar a conquista do bicampeonato da Copa Libertadores da América em 2019, estabelecendo um comparativo com o primeiro título continental do clube, obtido em 1981.

Diferente de produções focadas exclusivamente em atletas, o longa-metragem centraliza sua narrativa em Francisco de Moraes e Cláudio Cruz. Os dois personagens estiveram presentes tanto na decisão contra o Cobreloa, disputada em três partidas no Chile e no Uruguai há mais de quatro décadas, quanto no jogo único contra o River Plate, realizado no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.

O roteiro utiliza o relato da dupla para descrever as mudanças logísticas e sociais do futebol sul-americano. Em 1981, o trajeto envolvia viagens de ônibus e condições precárias de deslocamento. Já em 2019, o cenário é marcado por mobilizações aéreas massivas, que levaram cerca de 26 mil flamenguistas à capital peruana para acompanhar a virada por 2 a 1, com gols marcados pelo atacante Gabigol nos minutos finais da partida.

A obra explora o hiato de 38 anos entre as duas taças, conectando a geração de ídolos como Zico, Júnior e Adílio ao elenco que encerrou o jejum continental do clube. O documentário é uma coprodução entre a Canal Azul e a Warner Bros. Discovery.

A direção é assinada por Pedro Asbeg, com roteiro de Arthur Muhlenberg, publicitário e escritor falecido em abril deste ano. A equipe de produção conta com Ricardo Aidar, Liz Reis e Larissa Prado.