(UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense eliminou o Botafogo da Copa do Brasil nesta quinta (14) após vencer por 2 a 0 na Arena Condá, em Chapecó e virar o confronto no agregado.
Essa foi a primeira vitória da Chape em torneios nacionais desde janeiro. Lanterna do Brasileirão, o time tinha a vitória contra o Santos na 1ª rodada do Brasileirão como a última vitória em torneio nacional
Os catarinenses tinham perdido o primeiro jogo, no Rio, por 1 a 0. O Verdão do Oeste conseguiu a virada para 2 a 1 tendo resolvido o jogo ainda no primeiro tempo.
A Chapecoense dominou a primeira etapa e precisou de apenas 45 minutos para resolver a parada. A partir do primeiro gol, a equipe da casa foi quem mais atacou tendo apenas um susto com uma bola na trave de Arthur Cabral.
Marcinho abriu o placar aos 19, se utilizando da lei do ex. O atacante da Chape, autor de um golaço nesta quinta-feira (14), jogou no Botafogo em 2021. O segundo gol foi marcado por Bolasie, já nos acréscimos.
Goleiro Anderson salvou a Chapecoense. O Botafogo pressionou bastante nos minutos finais e o arqueiro fez quatro grandes defesas depois dos 40 minutos do segundo tempo e foi um dos grandes responsáveis pelo resultado.
Nome quase certo na Copa, Danilo não fez bom jogo. O meia destaque do Botafogo nesta temporada e nome de confiança de Ancelotti, sofreu assim como o seu time e não criou e nem teve chances de muito perigo ao gol adversário.
O Botafogo volta a jogar domingo contra o Corinthians, em casa, pelo Brasileirão. A Chape também joga domingo, recebendo o Remo. A Copa do Brasil volta após a Copa do Mundo e terá sorteio dos confrontos da fase oitavas de final.
PRINCIPAIS LANCES
Chega o Botafogo. A primeira chegada de mais perigo da partida foi botafoguense aos 11 minutos. Danilo tocou com Montoro, que achou Júnior Santos, o atacante entrou na área e bateu pro gol, para a defesa de Anderson.
Marcinho faz um golaço. Com 19 minutos, o atacante recebeu na intermediária e avançou em direção a área. Após encontrar a marcação, ele parou, limpou a jogada e bateu no ângulo de Neto. A bola caprichosamente ainda bateu na trave antes de entrar.
Afasta Barboza. Aos 30, Bruno Pacheco tabelou pela ponta esquerda e invadiu a área. Ele bateu pro gol e um desvio providencial do zagueiro botafoguense para escanteio, evitou o segundo gol catarinense.
Botafogo para na trave. Oito minutos depois, Arthur Cabral foi lançado em contra-ataque, partiu pra cima do goleiro e bateu rasteiro. A bola tocou na trave e voltou pro meio da área, sendo afastada pela defesa da Chapecoense.
Bolasie marca o segundo. Nos acréscimos do primeiro tempo, Carvalheira tocou com Everton na direita e de primeira, ele cruzou rasteiro para o meio da área e o atacante abaixou para cabecear e virar o confronto no agregado..
Por cima do gol. Aos três minutos do segundo tempo, um bate e rebate fez a bola sobrar para Edenílson na entrada da área e o jogador bateu forte pro gol, mas a bola subiu e foi para fora.
Salva Anderson. Já na reta final do jogo, com 42 minutos no cronômetro, Kadir recebeu cruzamento da direita e cabeceou pro gol. Bem posicionado, o goleiro da Chapecoense espalmou e salvou o time catarinense.
Anderson de novo. Cinco minutos depois, Barboza recebeu cruzamento e cabeceou pro chão. O goleiro da Chape foi muito bem e evitou o gol do zagueiro botafoguense.
Anderson pela terceira vez. Aos 49, Danilo cruzou e Bastos cabeceou. Em mais um milagre, Anderson defendeu em cima da linha e salvou de novo sua equipe.