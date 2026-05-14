(UOL/FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta quinta-feira (14) a data e o horário que será realizado o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil.

O sorteio será no dia 26 de maio, às 11h (de Brasília). O evento acontecerá na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

11 times já garantiram vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os outros classificados serão conhecidos ainda na noite desta quinta-feira (14).

Os clubes que avançarem para as oitavas garantirão mais R$ 3 milhões em premiação. Até agora, os classificados são Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Juventude, Vasco, Santos, Mirassol, Palmeiras, Atlético-MG, Remo e Chapecoense.

A PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL

1ª Fase (28 clubes) - R$ 400 mil para o Grupo III

2ª Fase (88 clubes) - R$ 1,38 milhão para o Grupo II e R$ 830 mil para o Grupo III

3ª Fase (48 clubes) - R$ 1,53 milhão para o Grupo II e R$ 950 mil para o Grupo III

4ª Fase (24 clubes) - R$ 1,68 milhão para o Grupo II e R$ 1,07 milhão para o Grupo III

5ª Fase (32 clubes) - R$ 2 milhões para os clubes participantes

Oitavas de Final (16 clubes) - R$ 3 milhões para os clubes participantes

Quartas de Final (8 clubes) - R$ 4 milhões para os clubes participantes

Semifinal (4 clubes) - R$ 9 milhões para os clubes participantes

Final (2 clubes) - R$ 34 milhões para o vice-campeão e R$ 78 milhões para o campeão

AS DATAS DA COPA DO BRASIL

Oitavas de final: 1 ou 2 de agosto e 5 ou 6 de agosto (jogos de ida e volta)

Quartas de final: 26 ou 27 de agosto e 2 ou 3 de setembro (jogos de ida e volta)

Semifinal: 1 e 8 de novembro (jogos de ida e volta)

Final: 6 de dezembro (jogo único)