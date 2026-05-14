(UOL/FOLHAPRESS) - A CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) anunciou nesta quinta (14) o nome de mais sete convocados para a Liga das Nações masculina. O destaque ficou para o retorno de Douglas à seleção.

Douglas retorna à seleção após quatro anos. Em 2022, após os Jogos de Tóquio, o jogador anunciou aposentadoria da seleção. À época, com 26 anos, o ponteiro apontou que o estresse da rotina de um atleta de alto rendimento e as seguidas convocações estavam afetando sua saúde mental.

O jogador participou da campanha do ouro na Rio 2016. Douglas acumulou títulos com a seleção, sendo, além de campeão olímpico, campeão da Liga das Nações 2021 e da Copa do Mundo em 2019, além de vice-campeão mundial em 2018. Em 2021, viralizou nas redes sociais mostrando bastidores da seleção durante os Jogos Olímpicos.

Oppenkoski recebe chance pela 1ª vez. O jogador do Cruzeiro, campeão da Superliga, foi convocado pela primeira vez para a seleção para torneios de maior nível. Segundo maior pontuador da liga, com 452 pontos, o jogador foi campeão sul-americano nas seleções de base.

Seleção jogará em Brasília na primeira semana da VNL. O Brasil jogará a primeira semana no Ginásio Nilson Nelson e fará quatro jogos na capital federal. A estreia será contra o Irã, no dia 10. O time ainda enfrentará Bélgica, Sérvia e Argentina. A primeira fase da Liga das Nações é jogada em três semanas, com os brasileiros jogando a segunda na Eslovênia e a terceira nos EUA, e os oito melhores jogam a fase final, na China, entre os dias 29 de junho e 2 de agosto.

CONFIRA A LISTA DOS JOGADORES CONVOCADOS ATÉ AGORA:

Ponteiros: Douglas Souza, Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lukas Bergmann e Maicon

Centrais: Flávio, Judson, Matheus Pinta, Barreto, Guilherme Voss e Thiery

Levantadores: Matheus Brasília, Fernando Cachopa e Bieler

Opostos: Oppenkoski, Bryan e Darlan

Líberos: Maique e Pureza