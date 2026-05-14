(UOL/FOLHAPRESS) - Contando com uma atuação inspirada de Braithwaite, o Grêmio venceu o Confiança nesta quinta-feira (14) por 3 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo foi no Batistão, em Aracaju.
A vaga foi assegurada pelo tricolor gaúcho com o placar agregado de 5 a 0, já que, na ida, já havia vencido por 2 a 0. O adversário da próxima fase será conhecido por sorteio.
Em poucos minutos, o Grêmio aumentou a vantagem no duelo, com gol de pênalti de Braithwaite. O restante do primeiro tempo foi marcado por poucas chances dos dois lados.
Na segunda etapa, Braithwaite e Willian aumentaram a vantagem gremista. O Confiança não conseguiu assustar e os gaúchos garantiram o triunfo sem sustos.
O Grêmio volta a campo no próximo domingo (17). O time gaúcho visita o Bahia no Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília).
O time sergipano volta a campo no dia seguinte. Pela Série C, a equipe recebe o Maranhão.
LINHA DO TEMPO DA PARTIDA
Primeiro tempo
Pênalti! Aos 9 minutos, Gabriel Mec ficou com a sobra na grande área e bateu rasteiro, cruzado. Rafael Pascoal fez grande defesa, mas deu rebote. Amuzu dominou, tentou o drible para o meio e foi calçado. O árbitro apontou a marca da cal.
0x1: Aos 13, Braithwaite foi para a cobrança. Ele bateu colocado, no meio, deslocou o goleiro e abriu o placar para o Grêmio.
Segundo tempo
0x2: Aos 13, Willian recebeu na ponta esquerda e levantou no meio da área. Braithwaite subiu livre e cabeceou forte, no canto do goleiro.
VAR e pênalti: Aos 21, Willian bateu da entrada da área e a bola tocou no braço de Eduardo Moura. O árbitro marcou falta, mas, após revisão do VAR, ele assinalou penalidade máxima.
0x3: Aos 25, Willian cobrou o pênalti com categoria, acertou o ângulo e não deu chances de defesa para Rafael Pascoal.
Grêmio com um a menos: Kannemann, que entrou no início do segundo tempo, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.
CONFIANÇA
Rafael Pascoal; Valdir Júnior, Lucas Cunha, Eduardo Moura e Kelvyn; Renilson, Gustavo Nicola (Gustavo Nicola), Gabriel Zeca (Danielzinho) e PK (Fabrício); João Pedro e Iago (Maikon Aquino). T.: Ricardo Resende
GRÊMIO
Weverton; Pavón, Gustavo Martins (Balbuena) (Kannemann), Viery e Caio Paulista; Noriega, Tiaguinho e Gabriel Mec (Willian); Amuzu (Marcos Rocha), Enamorado (Tetê) e Braithwaite. T.: Luís Castro
Local: Estádio Batistão, em Aracaju (SE)
Árbitro: Lucas Paulo Torezin
Cartões amarelos: PK, Gabriel Zeca (CON); Kannemann, Tiaguinho, Marcos Rocha (GRE)
Cartão vermelho: Kannemann (GRE)
Gols: Braithwaite (GRE), aos 13 minutos do 1º tempo; Braithwaite (GRE), aos 13', e Willian, aos 25 minutos do 2º tempo.