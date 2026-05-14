SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. A vaga, porém, veio de forma mais sofrida do que o esperado.
Na noite desta quinta-feira, o Timão pressionou o Barra (SC) durante praticamente toda a partida, mas só conseguiu confirmar a vitória por 1 a 0 nos minutos finais, na Neo Química Arena.
O gol da classificação foi marcado por Yuri Alberto, aos 39 minutos do segundo tempo, após assistência de Rodrigo Garro. O argentino chegou ao 11º passe para gol na temporada.
Com o resultado, o Corinthians avançou com 2 a 0 no placar agregado, já que também havia vencido o jogo de ida, em Florianópolis, pelo placar mínimo.
Agora, o Timão aguarda o sorteio para conhecer o próximo adversário na busca pelo bicampeonato da Copa do Brasil. As oitavas de final serão disputadas após a pausa do calendário nacional para a Copa do Mundo, entre junho e julho.
O Corinthians agora vira a chave e volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe entra em campo no domingo, às 16h (de Brasília), contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela competição de pontos corridos.
LANCES IMPORTANTES
Na trave! O Corinthians levou perigo logo aos nove minutos do primeiro tempo com Rodrigo Garro. Enquanto todos esperavam o cruzamento, o argentino cobrou falta por fora da barreira, buscando o canto direito, e acertou a trave.
Em cima do goleiro. Aos 20 minutos, Rodrigo Garro deu passe milimétrico para Yuri Alberto. O centroavante saiu cara a cara com o goleiro, mas finalizou em cima de Ewerton.
Trabalha, goleiro. Breno Bidon também criou boa oportunidade para o Corinthians, mas parou em Ewerton. Após tabela entre Angileri e Lingard, o lateral cruzou para a entrada da área e encontrou o meia corintiano, que bateu de primeira para boa defesa do goleiro do Barra.
De novo, goleiro?! Aos 37 minutos, Rodrigo Garro encontrou ótimo passe para Breno Bidon, que cruzou para a área. A bola desviou na defesa do Barra e sobrou para Yuri Alberto, na entrada da pequena área. O centroavante finalizou, a bola ainda bateu na marcação antes de Ewerton fazer mais uma boa defesa. Os jogadores do Corinthians reclamaram de pênalti no lance, mas a arbitragem, tanto em campo quanto no VAR, mandou o jogo seguir.
Que isso, Garro?! Aos sete minutos do segundo tempo, o argentino deixou dois marcadores para trás e arriscou uma bomba de fora da área. Bem colocado, Ewerton apareceu mais uma vez para fazer grande defesa.
Faltou pouco. Rodrigo Garro deu belo passe de primeira para Matheuzinho, que desviou de letra e encontrou Kaio César livre pelo lado direito. O atacante cruzou rasteiro, mas Yuri Alberto não conseguiu alcançar a bola por centímetros.
De novo, Garro. Após a defesa do Barra afastar parcialmente em cobrança de escanteio, a sobra ficou com Rodrigo Garro pela direita. O meia arriscou de fora da área e obrigou Ewerton a fazer defesa de manchete.
Para fora. Aos 22 minutos, Kaio César passou pela marcação do Barra e sofreu falta na entrada da área. Rodrigo Garro cobrou buscando o canto direito, mas mandou para fora.
CORINTHIANS
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri (Matheus Bidu); Allan e André (Kaio César); Breno Bidon, Rodrigo Garro (Dieguinho) e Jesse Lingard (Zakaria Labyad); Yuri Alberto (Pedro Raul). T.: Fernando Diniz.
BARRA
Ewerton; Alemão, Jean Pierre e Vavá (Pablo); Fábio (Marcelinho), Matheus Barbosa, Tetê e Da Rocha (Renan Bernabé); Cléo Silva (Guilherme Lazaroni), Vinicius Popó (Saymon) e Gabriel Silva. T.: Bernardo Franco.
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Cartões amarelos: Breno Bidon e Lingard (Corinthians); Guilherme Lazaroni e Vavá (Barra).
Gol: Yuri Alberto, COR (39'/2T)