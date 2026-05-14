RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A SAF Botafogo formalizou nesta quinta-feira (14) o pedido de recuperação judicial. Além de travar cobranças judiciais em solo brasileiro, a medida é para tentar sair o mais rápido possível da lista de transfer ban da Fifa, evitando eventual perda de pontos.

A SAF Botafogo disse à Justiça que seu passivo sujeito à recuperação judicial soma a quantia de R$ 1,28 bilhão.

O Botafogo está com três punições ativas na Fifa e se vê diante de ameaça de perda de pontos no Brasileirão.

O pedido de recuperação judicial do Botafogo, ao qual o UOL teve acesso, foi feito no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), com comunicação já enviada ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

O clube já tinha a seu favor uma liminar que antecipava os efeitos da recuperação judicial, mas isso não foi aceito como argumento na Fifa para travar punições.

Desde que tinha conseguido a cautelar, o Botafogo foi alvo de mais duas das três punições em vigor. Se já estava punido por não pagar pelo atacante Rwan Cruz, o Botafogo se viu pressionado por casos mais recentes, relativos às dívidas nas contratações de Thiago Almada e Santi Rodríguez.

Se o pedido de recuperação judicial for aceito, o Botafogo terá que apresentar em até 60 dias o plano de pagamento aos credores.

nesta quinta-feira (14), o Botafogo passou a ter um novo diretor geral. Em assembleia, ficou definido que Eduardo Iglesias passa a substituir Durcesio Mello, que pediu para sair e abriu caminho para uma outra escolha feita pelo Botafogo associativo ? único acionista com poder de voto, já que a Justiça suspendeu os direitos políticos da Eagle em meio à briga com John Textor.

Apesar das mudanças na cadeira mais importante da SAF, o time jurídico segue igual, formado pelos advogados dos escritórios Salomão Advogados, Basílio Advogados e Fux Advogados.