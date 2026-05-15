(UOL/FOLHAPRESS) - A estreia da etapa de Raglan já começou com um verdadeiro show brasileiro. Na madrugada desta sexta-feira, os atletas do país dominaram o primeiro dia em Manu Bay e fecharam com os três maiores somatórios entre os homens, em um mar de esquerdas ainda pequenas, mas suficientes para boas performances e para desenhar confrontos de peso na sequência da quarta etapa do Circuito Mundial.

Entre os homens, o principal destaque foi Filipe Toledo. O bicampeão mundial apostou em uma prancha diferente, e encaixou linhas rápidas e fluídas ao longo da onda para cravar a maior nota do dia: 8.83.

Mesmo surfando de costas para a onda, que implica em uma dificuldade maior, Toledo teve controle total da bateria, superando com folga, e com o melhor somatório entre os homens, o compatriota João Chianca por 15.66 a 10.84.

Eu e o João [Chianca] somos bons amigos. Estou morando no Rio agora, e a gente tem surfado bastante juntos. É o que acontece quando tem muitos brasileiros no Tour, e o mesmo vale para os australianos e todo mundo, você com certeza vai acabar enfrentando um amigo. Escolhi um equipamento diferente para essa bateria. A prancha está funcionando muito, muito bem, e essa onda abriu do começo ao fim. Essa é a Raglan que a gente quer, a onda que a gente quer Filipe Toledo

Antes dessa bateria, Gabriel Medina já havia reforçado por que lidera o ranking. Surfando com intensidade e repertório variado, somou 15.20 e também dominou sua bateria, apostando em aéreos e manobras progressivas.

O resultado mantém o brasileiro embalado e ainda prepara o terreno para mais um capítulo de um duelo que já virou clássico recente no Tour.

Isso porque Medina e Toledo voltam a se enfrentar nas oitavas de final, repetindo o confronto da etapa de Gold Coast, quando Filipinho levou a melhor.

ALEJO SURPREENDE

Outro nome que chamou atenção foi Alejo Muniz. Em sua última temporada na elite, ele mostrou força ao vencer George Pittar, vice-líder do ranking, com um sólido 15.50 contra 14,84 do australiano.

O Round 2 masculino ainda não foi finalizado e terá mais brasileiros na água: Yago Dora, Samuel Pupo, Mateus Herdy, Italo Ferreira e Miguel Pupo ainda entram no mar.

FEMININO

No feminino, o primeiro round foi encerrado com destaque para Carissa Moore, dona do maior somatório do dia (16.34).

Já Luana Silva, brasileira que lidera o ranking mundial, ainda faz sua estreia na etapa e terá pela frente Tyler Wright no Round 2.

PRÓXIMA CHAMADA

A próxima chamada acontece nesta sexta-feira, por volta das 16h30 (horário de Brasília). As baterias podem ser acompanhadas ao vivo no site oficial e no canal de YouTube da WSL, além da transmissão pelo Sportv no Brasil.