SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras tem uma vaga aberta no time titular para a partida contra o Cruzeiro, já que Allan levou o terceiro cartão amarelo contra o Remo e cumpre suspensão nesta rodada do Brasileirão.

A ausência da cria da Academia é uma boa notícia para Jhon Arias, que poderá voltar a atuar em sua posição favorita.

O QUE ACONTECEU

Allan disputou 30 dos 33 jogos do Palmeiras na temporada, e 25 deles como titular na ponta direita ?que é justamente a posição favorita de Jhon Arias.

Arias também pode atuar pelo lado esquerdo do ataque, onde tem sido escalado por Abel atualmente, mas foi na direita que conseguiu grande destaque no Fluminense (47 gols e 55 assistências em 230 partidas). O colombiano tem quatro gols e duas assistências em 21 jogos pelo Alviverde.

Em um cenário sem Allan, a tendência é que Abel desloque Arias para a direita e escale Felipe Anderson ou Maurício pelo lado esquerdo. Ambos foram destaques na vitória por 4 a 1 contra o Jacuipense.

Felipe Anderson marcou um gol e deu duas assistências na partida contra o Jacuipense e é quem largou na frente pela chance entre os titulares. Maurício também marcou um gol, deu um passe decisivo e acertou 38 de 43 passes tentados (88%) ?29 deles no campo adversário. Os dados são do Sofascore.

O Palmeiras terá o retorno de Arthur na lateral esquerda e Andreas Pereira no meio-campo. Ambos treinaram integralmente com o elenco nesta quinta-feira (14) e estarão à disposição para o jogo contra o Cruzeiro.

Paulinho também participou do treino desta quinta-feira e pode voltar a ser relacionado contra a Raposa após ser poupado contra o Jacuipense por controle de carga.

O provável Palmeiras tem: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Felipe Anderson (Maurício); Sosa e Flaco López.

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (16) (16), às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, pelo Brasileirão. O Alviverde vem de dois empates consecutivos na competição e viu o Flamengo encostar na liderança.