SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rui Costa e Rafinha viraram alvo da ala aliada do presidente do São Paulo após a demissão de Roger Machado, oficializada depois da eliminação para o Juventude, na Copa do Brasil.

PRESSÃO

O UOL apurou que aliados políticos de Harry Massis Júnior passaram a defender mudanças também no departamento de futebol. Nos bastidores, a condução do caso Roger é vista como o principal motivo do desgaste.

Parte dos partidários de Harry defende uma reformulação mais ampla no futebol, com maior presença de conselheiros estatutários e nomes ligados à política do clube no departamento.

O UOL ouviu que o presidente, porém, rejeita, por ora, essa movimentação. Internamente, Harry Massis Júnior defende que o futebol siga sob comando de profissionais remunerados e não pretende lotear o setor com estatutários.

Os dois, inclusive, lideram pessoalmente o processo para contratar Dorival Júnior. Na quinta-feira, viajaram para Florianópolis para conduzir as conversas presenciais com o treinador e com o empresário Edson Khodor.

Internamente, a avaliação é de que a chegada do treinador pode ajudar a reduzir a pressão sobre o departamento de futebol, principalmente pelo prestígio que Dorival mantém no clube desde a conquista da Copa do Brasil de 2023.