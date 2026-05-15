(UOL/FOLHAPRESS) - Passada pouco mais de uma semana do pedido de desculpas de Neymar, Robinho Júnior desfruta normalmente da aceitação no elenco santista, sem qualquer sinal de rejeição por parte dos companheiros.

Segundo apuração da reportagem, o camisa 7 tem convivido e conversado naturalmente com o próprio Neymar. Os dois se desentenderam ao final de um treinamento no CT Rei Pelé há 11 dias, mas o caso é considerado superado entre os atletas.

Embora o imbróglio tenha se estendido um pouco mais com a família e o estafe de Robinho Júnior, a situação também já foi contornada.

O Santos, no entanto, segue decidido a manter a sindicância aberta e ouvirá os jogadores assim que a rotina de treinos e jogos permitir.

OS 37 MINUTOS DE ROBINHO JR. COM CUCA

Enquanto isso, o Menino da Vila segue à espera de novas oportunidades.

Cuca entende que o garoto ainda está em processo de formação e, junto à comissão técnica, tem passado orientações constantes para que ele contribua mais sem a bola. E não só no campo de ataque.

Desde a chegada do treinador, Robinho Júnior atuou em apenas dois jogos: cinco minutos na vitória sobre o Remo, na Vila Belmiro, e 32 minutos na derrota para o Deportivo Cuenca, no Equador.

DETERMINAÇÃO PARA ATLETAS DA BASE

Apesar da baixa minutagem, Cuca tem feito questão de ter o jovem à disposição.

Nesta semana, por exemplo, ele foi relacionado para o duelo contra o Coritiba pela Copa do Brasil.

Já outros jovens como o lateral-esquerdo Rafael Gonzaga, o meio-campista Samuel Pierri e o atacante Mateus Xavier, fora da lista de Cuca, reforçaram o time sub-20 na goleada por 4 a 0 sobre o Juventude, quarta-feira (13), pelo Brasileiro da categoria.

No Santos, existe uma determinação para que atletas da base que treinam no profissional, mas não são relacionados, 'desçam' para atuar em suas respectivas categorias.

POR QUE ROBINHO NÃO ATUOU NO SUB-20?

Como foi relacionado para ser opção no Couto Pereira, Robinho Júnior não seguiu com Gonzaga, Pierri e Mateus Xavier.

Mais: ele não teve o nome solicitado para reforçar o Sub-20, segundo fontes dos departamentos de futebol profissional e de base ouvidas pelo UOL.

Já em relação àquilo que tange as poucas chances no time principal, a justificativa interna é de que Gabriel Bontempo se encaixou e tem solucionado os problemas pelo lado do ataque, onde Robinho Júnior costuma atuar.

Assim, caberá ao camisa 7 evoluir nos treinamentos e aguardar uma nova oportunidade para mostrar serviço.