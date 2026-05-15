RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A eliminação precoce do Flamengo na Copa do Brasil, nesta quinta-feira (14), após derrota por 2 a 0 para o Vitória, frustrou os planos do presidente Bap, que horas antes do duelo em Salvador (BA) havia revelado o desejo em conquistar a inédita "Tríplice Coroa", que reúne os títulos do torneio nacional, do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, algo nunca alcançado por um clube em uma mesma temporada.

DIRIGENTE EXALAVA OTIMISMO EM EVENTO HORAS ANTES

A declaração foi dada durante sua apresentação no evento "São Paulo Innovation Week", realizado no estádio do Pacaembu na tarde desta quinta, em São Paulo. O dirigente apresentou um painel com o tema "O plano do Flamengo para se tornar hegemonia no esporte" e revelou a ambição.

Para mim, é Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Qual a prioridade? Quero tudo. Pelo elenco e planejamento. A rotação nunca foi tão bem feita quanto agora.Luiz Eduardo Baptista, o Bap, no São Paulo Innovation Week

Após a eliminação na Barradão, a declaração de Bap foi citada ao técnico Leonardo Jardim. O português, porém, alegou não ter tomado conhecimento.

Eu não ouvi o presidente falar, mas o Flamengo tem essa ambição (Tríplice Coroa). Mas é sempre difícil realizar. Algum colega (jornalista) seu disse que nunca nenhuma equipe ganhou, por isso é difícil realizar. Mas isso não significa que não queríamos estar nas três competições. Falhamos. Não fomos competentes o suficiente para avançar nesta eliminatória.Leonardo Jardim

'ROTAÇÃO' DE JARDIM CITADA POR BAP TEM INDICADO OS 'JOGADORES DE COPAS'

A "rotação" citada por Bap, com o passar do tempo, tem indicado os "jogadores de Copas" de Leonardo Jardim. Isso porque nos quatro jogos da Libertadores e nos dois da Copa do Brasil, até aqui, o treinador optou por Bruno Henrique, Danilo e Emerson Royal, com Pedro, Léo Ortiz e Varela iniciando no banco.

A situação, por exemplo, tem se invertido quando as partidas são válidas pelo Campeonato Brasileiro.

"Nosso objetivo era manter as três competições em aberto, mas acabamos perdendo. Aumenta a pressão para conquistarmos as outras competições, mas a responsabilidade é a mesma. Atitude não faltou, os jogadores tentaram o melhor", disse Jardim.

DERROTA VOLTA A EXPOR FALHAS RECORRENTES

A derrota por 2 a 0 expôs mais uma vez duas falhas que têm sido recorrentes: os gols sofridos em cruzamentos e a falta de pontaria no ataque, com muitas chances criadas e pouca eficiência para empurrar para o fundo das redes.

O gol de Luan Cândido nesta quinta-feira (14), por exemplo, o segundo do Vitória, foi o sexto através de bolas cruzadas dos 13 sofridos pelo Flamengo sob o comando do técnico Leonardo Jardim.

Já os gols perdidos são um problema que o Rubro-Negro enfrentava desde o período com Filipe Luís. Na derrota desta quinta, por exemplo, foram 26 finalizações e nenhum gol.

Melhor eficácia é o gesto técnico. Treinamos finalização, mas tem a ver com a confiança do jogador. nesta sexta-feira (15) foi um jogo que tivemos um domínio de posse, 26 finalizações e não concretizamos. Não por falta de atitude e empenho. O primeiro foi um grande gol. No segundo foi um erro em escanteio, em que precisamos ter mais atenção. Perdemos o que era um dos objetivos nessa primeira fase (da temporada).Leonardo Jardim