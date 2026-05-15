SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo agiu rápido no mercado e acertou na manhã desta sexta-feira (15) o retorno do técnico Dorival Júnior, em contrato de curta duração válido apenas até o fim da temporada.

O clube demitiu o antecessor Roger Machado no fim da noite de quarta-feira (13), minutos após a eliminação fora de casa para o Juventude, pela quinta fase da Copa do Brasil.

Também retornam ao clube os auxiliares Lucas Silvestre (filho de Dorival) e Pedro Sotero, além dos analistas Guilherme Lyra e João Marcos Soares.

Será a terceira passagem do treinador de 64 anos pela agremiação do Morumbi. A primeira foi entre 2017 e 2018, quando não conquistou títulos.

Ele voltou a comandar o tricolor em 2023, ocasião em que conduziu o time de Lucas Moura e Rodrigo Nestor à conquista de sua primeira Copa do Brasil, superando o favorito Flamengo na decisão.

Ao todo, o técnico soma 92 jogos pelo time, com 42 vitórias, 22 empates e 28 derrotas, o que corresponde a um aproveitamento de cerca de 53,6%.

O bom trabalho na segunda passagem pelo São Paulo levou Dorival até a seleção brasileira, com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) fazendo o anúncio de sua contratação em janeiro de 2024, após a demissão de Fernando Diniz.

Ele não permaneceu muito tempo à frente da formação nacional, por pouco mais de um ano. Acumulou uma eliminação para o Uruguai nas quartas de final da Copa América, na disputa por pênaltis, e uma derrota por 4 a 1 diante da Argentina, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias. Foi demitido pela CBF poucos dias após a goleada para o rival histórico.

Um mês depois, fez sua estreia no banco do Corinthians, no lugar do argentino Ramón Díaz. Comandou o alvinegro até o início de abril, quando foi demitido pela diretoria depois de derrota para o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, substituído justamente por Fernando Diniz.

Na passagem pelo clube do Parque São Jorge, conquistou seu quarto título da Copa do Brasil ?também venceu em 2010, com o Santos, e em 2022, com o Flamengo?, além da Supercopa do Brasil.