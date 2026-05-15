(UOL/FOLHAPRESS) - Slaven Bilic, técnico croata que trabalhou com o atacante João Pedro no Watford (Inglaterra), comparou o estilo de jogo do atacante brasileiro ao do ex-jogador sueco Ibrahimovic.

O treinador passou pelo clube croata entre 2022 e 2023 - período suficiente para ver o potencial do brasileiro. Em entrevista ao The Athletic, Bilic contou que via João Pedro como 'dono do time'.

Eu me lembro de dizer uma vez que ele poderia ser o Michael Jordan do time, como o Jordan no Chicago Bulls. 'Esse é seu time, você tem que assumir mais responsabilidade. Não é suficiente você jogar bem. Você precisa fazer os outros jogarem bem também. E ele abraçou isso.Slaven Bilic, ao The Athletic

Em relação ao estilo de jogo do brasileiro, o técnico croata acredita que ele é menos um centroavante de poucos toques e mais um jogador que precisa participar do jogo. Assim, ele o comparou com Ibrahimovic.

Ele não fala muito, mas tem aquela atitude que, se você não o conhece, pode parecer arrogante. Meio como o Ibrahimovic - não dizendo que ele é o mesmo jogador, mas na maneira de jogar de cabeça sempre erguida, peito estufado.

O Ibra me disse que tinha mais prazer em dar assistência do que marcar. O João Pedro parecia ser assim no início. Mas depois, no Brighton e no Chelsea, ele se tornou um atacante implacável, mas mantendo a parte dos passes em seu jogo.Slaven Bilic, ao The Athletic

João Pedro está na pré-lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Ele é um dos destaques do Chelsea na temporada, com 26 participações diretas (20 marcados e seis assistências) em gols em 48 jogos.