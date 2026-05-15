SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico José Mourinho adiou a decisão sobre o futuro no Benfica e negou qualquer conversa com o Real Madrid. As declarações foram dadas nesta sexta-feira (15) em entrevista coletiva.

Mourinho disse que recebeu uma proposta formal de renovação do clube português, mas preferiu não responder agora. "Na quarta-feira meu agente recebeu a proposta (de renovação) por escrito do Benfica. E eu disse: 'Não, não quero. Agora não quero nada. No domingo, sim'", afirmou.

Treinador afirmou que não teve contato com a direção do Real Madrid, apesar dos rumores sobre uma volta ao Bernabéu. "Com o Real Madrid não tive contato. Nem com o presidente nem com nenhuma pessoa importante da estrutura", disse.

O português indicou que os próximos dias devem definir o rumo da carreira. "A próxima semana é importante para o meu futuro."

Mou também citou um prazo curto para que ele e o Benfica tomem uma decisão após o fim da temporada. "Quando terminar a temporada, o clube tem que começar a pensar na próxima. Por contrato, por acordo, temos uma janela de oito ou dez dias para ver o que há e tomar uma decisão", explicou.

Perguntado sobre a entrevista coletiva de Florentino Pérez na quarta-feira, Mourinho disse que não acompanhou. "Não a vi. Se eu tivesse visto, quem sou eu para comentar uma entrevista de um presidente? Não faço isso nunca e muito menos de um presidente com a história de Don Florentino", afirmou.

Treinador elogiou Arbeloa e disse que a ligação com o Real fica mais forte com o ex-jogador no banco. "Ele é um amigo. É um desses jogadores que deu tudo, que deu a alma e a vida por mim quando era meu jogador. E agora que é treinador do Real Madrid, se já existe essa conexão entre o clube e eu, com Álvaro no banco aumenta ainda mais minha conexão e meu desejo de que as coisas vão bem", completou.

MULTA E PRAZO NO CONTRATO COM O BENFICA

O contrato de Mourinho com o Benfica prevê multa em caso de rescisão para ele assumir outro clube. O Real Madrid teria de pagar 7 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões) para tirar o treinador do time português.

Há um prazo de até dez dias após o fim da temporada para que Mourinho ou o Benfica comuniquem a intenção de encerrar o vínculo. A informação foi divulgada pelo jornal português Record.