(UOL/FOLHAPRESS) - O ala-pivô Gui Santos, do Golden State Warriors, revelou que foi xingado em português por Luka Doncic, astro do Los Angeles Lakers.

O jogador brasileiro explicou que o xingamento veio após ele reclamar com o árbitro sobre uma possível simulação de Doncic, em um dos vários confrontos entre as equipes na temporada regular.

O Luka Doncic fala muita besteira também. Ele gosta. E ele sabe falar várias línguas. Aí ele 'flopou' [tentou simular falta ou exagerar contato] e eu falei para o juiz: 'Ele flopou, olha o tamanho dele, não precisa disso' - isso em inglês. Aí,ele [o Doncic] virou para mim, em português: 'Cala a boca, filho da p?'. Mas ele sabe. [...] Eu fiquei em choque.Gui Santos, em entrevista ao Charla Podcast.

O Golden State Warriors, de Gui Santos, terminou a temporada em 10º lugar na Conferência Oeste, classificando-se aos play-ins, em que acabou eliminado pelo Phoenix Suns.

Já os Lakers, de Doncic, chegaram um pouco mais longe. Com a quarta melhor campanha na Conferência Oeste, o time foi direto aos playoffs, caindo na segunda fase, diante do Oklahoma City Thunder, atual campeão.