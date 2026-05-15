SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Benedetti, titular do Palmeiras na partida contra o Jacuipense pela Copa do Brasil, passou por exames e foi diagnosticado com uma entorse com lesões ligamentares no tornozelo direito. O defensor é mais uma baixa na defesa para o técnico Abel Ferreira.
O defensor de 19 anos torceu o tornozelo direito na reta final da partida contra o Jacuipense e teve a lesão constatada após exames realizados na manhã desta quinta-feira.
Diferentemente de Piquerez e Vitor Roque, Benedetti não precisará passar por cirurgia no tornozelo. O atleta seguirá tratamento conservador com o Núcleo de Saúde e Performance.
Abel Ferreira tem apenas dois zagueiros à disposição: Gustavo Gómez e Murilo. Bruno Fuchs sofreu lesão na coxa direita, e agora perdeu Benedetti. Emiliano Martínez é um volante de origem, mas pode ser improvisado.
O Palmeiras realizou, na manhã desta quinta-feira, o penúltimo treino antes da partida contra o Cruzeiro. A primeira atividade foi tática, com ênfase em movimentações e dinâmicas específicas. Na sequência, houve um recreativo descontraído.
O último trabalho, mais leve e focado em posicionamento, será realizado na manhã do dia do jogo.
Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (16) (16), às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro. O Alviverde vem de dois empates consecutivos na competição e viu o Flamengo encostar na liderança.